7 самых неожиданных причин рака

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Учёные назвали 7 странных вещей, которые увеличивают наш риск рака. Знание этой информации, вполне возможно, поможет снизить опасность возникновения тяжёлой болезни.Горячий чай. Употребление горячего чая - давняя традиция, которая насчитывает много веков. Особенно часто чай пьют для снижения уровня стресса. Но необходимо хорошенько охладить этот напиток. Очень горячий чай повышает риск опухолей пищевода, как выяснили китайские ученые в этом году.Сидячая работа. Чем больше мы двигаемся, тем ниже риск опухолей. Повышенный уровень физической активности связан с уменьшением опасности некоторых наиболее распространённых злокачественных новообразований, включая рак лёгких, кишечника и груди.Высокий рост. Высокорослые люди значительно чаще заболевают раком, чем люди с низким ростом. Исследование показало, что на каждые дополнительные 10 см роста опасность заболеть раком у человека увеличивается на 10%. До сих пор наука не понимает, почему рост так опасен, но вполне возможно, что у высокорослых людей просто чисто арифметически больше клеток, способных мутировать.Дым от шашлыка. Для многих из нас это один из самых приятных запахов. Однако если мы сидим рядом от мяса, которое жарится на огне, то поглощаем большое количество химических веществ под названием полициклические ароматические гидрокарбоны через кожу. А эти вещества являются канцерогенами.Грудные импланты. Женщины с определенным типом грудных имплантов имеют повышенный риск развития редкой разновидности лимфомы под названием анапластическая крупноклеточная лимфома, как показало исследование этого года. Причем это не рак груди, лимфомы представляет собой опухоли из клеток иммунной системы.Алкоголь. Пить за здоровье - не самая лучшая идея. 5% всех злокачественных опухолей в мире и 6% смертей от рака ежегодно напрямую связаны с употреблением алкоголя. В частности, спиртное увеличивает опасность опухолей груди, кишечника, пищевода и печени, а также рта и горла.Лишний вес. Наличие большого объема веса повышает вероятность возникновения более десятка видов опухолей, как выяснили ученые в 2017 году. В частности, риск рака пищевода, желудка, печени и почек у людей с ожирением увеличивается более чем в два раза, по сравнению с обладателями нормального веса. Это связано с воспалительными процессами в организме.