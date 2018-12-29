Самые простые способы уменьшить уровень стресса

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Повышенный уровень стресса может стать спусковым крючком большого количества самых разных болезней. И вот простые способы уменьшить этот показатель.Слушайте музыку. Если вы столкнулись с приливом негативных эмоций при какой-то стрессовой ситуации, то попробуйте сделать паузу и послушать расслабляющую музыку, которая вам нравится. Она оказывает позитивное воздействие на мозг и тело, снижает артериальное давление и показатели гормона стресса кортизола.Позвоните другу. В состоянии стресса обязательно позвоните другу и расскажите о своих проблемах. Хорошие отношения с друзьями и любимыми очень важны для здорового образа жизни, особенно в периоды психологических проблем.Поговорите с самим собой. Если позвонить другу по каким-то причинам не удаётся, то может прийти на помощь и подробный разговор с самим собой. Не волнуйтесь, что вы можете показаться кому-то сумасшедшим - почти все люди разговаривают с собой как в период стресса, так и в моменты сильный радости. Это прекрасный способ психологической разгрузки.Правильное питание. Уровень стресса и неправильное питание взаимосвязаны. Если мы сильно взволнованы, то забываем о необходимости употреблять здоровую пищу и стремимся к выпечке, жареным и солёным продуктам. Существует и обратная связь, что было доказано наукой.Больше смеха. При смехе в организме вырабатываются эндорфины, повышающие настроение и снижающие уровень стрессовых гормонов кортизола и адреналина. Смех стимулирует нервную систему и делает нас более счастливыми.Больше чая. Большая доза кофеина приводит к кратковременному скачку артериального давления и приливу энергии, что вряд ли нужно в условиях стресса. А вот зеленый чай содержит меньше кофеина и больше здоровых антиоксидантов, а также аминокислоты теамина, которая оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему.Физические нагрузки. Даже минуты нагрузок может быть достаточно для того, чтобы почувствовать облегчение. При этом вовсе не обязательно отправляться в спортзал, вы можете прогуляться пешком, подышать свежим воздухом и хорошенько подумать обо всём.Здоровый сон. Все мы знаем, что из-за стресса человек сталкивается с бессонницей. Но и нехватка сна может стать одной из причин стресса. Необходимо разорвать этот порочный круг и попытаться хорошенько выспаться.