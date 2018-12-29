Умеренное потребление алкоголя может быть полезным
Связь между потреблением алкоголя и попаданием людей в больницы была установлена после того, как ученые проанализировали данные, собранные за семь лет наблюдений за состоянием более 20 тысяч итальянцев.
«Употребляющие небольшие порции алкоголя гораздо реже попадают в больницы, чем полные трезвенники или алкоголики. Постоянные трезвенники и люди, бросившие пить, примерно на 11% и 19% чаще попадали в больницы по всем возможным причинам, и на 14% и 48% чаще страдали от болезней сердца и сосудов, чем пьющие умеренно», - констатировали специалисты.
В последнее время представители науки не раз делали заявления о влиянии привычки потреблять алкоголь на организм человека. Многие из высказываний специалистов вызвали бурные дискуссии, поскольку утверждалось, что потребление алкоголя как таковое уже является серьезным фактором угрозы для здоровья. В частности, эксперты ООН публиковали заключение о том, что даже в малом количестве алкоголь повышает вероятность развития рака и болезней сердца.
Но авторы нового исследования не могут согласиться с заявлениями о том, что потребление алкоголя опасно в принципе. За период наблюдений участники исследования почти 13 тысяч раз попадали в больницы в связи с проблемами в сердечно-сосудистой системе. Тщательно изучив эти случаи госпитализации, специалисты обнаружили: потребление алкоголя не всегда способствует возникновению болезней сердца и сосудов. Аналогичный вывод ими был сделан и при соотношении фактора потребления алкоголя и госпитализаций из-за рака.
В итоге исследователи резюмировали: люди, отличающиеся умеренностью в деле потребления алкоголя, попадали в больницы реже. Но выпивка на уровне более 48 граммов спирта ежедневно действительно представляла собой серьезную угрозу. Эксперты подсчитали: люди, которые потребляли алкоголь в данном объеме, на 74% чаще оказывались в реанимации с сердечными приступами, и на 36% чаще заболевали раком.
Авторы работы подчеркивают: их данные нельзя воспринимать как одобрение факта потребления алкоголя. По их словам, этиловый спирт может препятствовать формированию тромбов, снижая таким образом риск развития ишемии. Но в то же время алкоголь повышает давление в сосудах и тем самым увеличивает угрозу возникновения инсульта.
«Влияние малых доз алкоголя на здоровье человека нельзя обрисовать одним словом - нельзя однозначно сказать, влияет ли он положительно или нет. Каждый аспект действия алкоголя на организм нужно изучать отдельно и не пытаться получить из них какие-то глобальные выводы», - заявил ведущий специалист проекта Кен Мукамал.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил klava в категорию Разное
Добавить комментарий