4 способа укрепить иммунитет при псориазе

От псориаза страдают миллионы россиян, и это заболевание негативно влияет на иммунитет. Эксперты назвали 4 способа укрепления иммунной системы при псориазе.1. Употребляйте больше салата. Большее количество зеленых листовых и крестоцветных овощей оказывает положительное воздействие на иммунитет при псориазе. Именно поэтому в нашем рационе должно быть достаточно шпината, брокколи, а также капусты кале и обыкновенный белокочанной капусты. Все они богаты витаминами и минералами. Кроме того, исследования показывали, что эти овощи включают в себя компоненты, укрепляющие иммунитет.2. Новые методы гигиены. Когда у вас имеется псориаз, то последнее, что нужно делать при этом расстройстве, так это использовать средства для кожи на основе спирта. Данные средства могут быть эффективны при избавлении от разного рода микробов и бактерий, но они раздражают кожу у людей с псориазом. Вот почему им рекомендуется употреблять обычное старомодное мыло с водой. Но не нужно забывать про эфирные масла и средства для мытья рук на натуральной основе.3. Попробуйте куркуму. Многие замечательные блюда содержат куркуму - яркую желтую специю, относящуюся к семейству имбирных и использующуюся в азиатской и индийской кухне. Куркума содержит куркумин - заживляющую субстанцию, которая и обеспечивает значительную часть медицинских свойств специи, включая антиоксидантные и противовоспалительные свойства.4. Правильный режим тренировок. Регулярные тренировки крайне важны для здоровой жизни, ведь они позволяют оставаться в отличной форме. Но если вы страдаете от псориаза, то чрезмерная потливость опасна, так как она грозит вспышками неприятного кожного расстройства. К счастью, существует множество физических нагрузок, которые укрепляют здоровье но не заставляют обильно потеть. К ним относятся, например, плавание и аэробика в воде. Пешие прогулки в вечерние часы, когда солнце уже село, тоже являются отличным выбором. Можно попробовать подъём весов или низкоинтенсивные кардионагрузки.