Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Названы три продукта, на которых не нужно экономить.Экономия семейного бюджета – похвальная черта, но некоторые продукты питания должны оставаться в рационе неизменно высококачественными независимо от цены.Эксперты по здоровому питанию рассказали о трех продуктах, на которых нельзя экономить и, тем более, полностью отказываться.«Исключение из рациона этих продуктов или замена их аналогами может обернуться крайне негативными последствиями для организма и состоянии здоровья», - высказали терапевты свою точку зрения по данному вопросу.В частности, врачи порекомендовали регулярно есть мясо, и подсказали, что употреблять этот продукт лучше всего по системе «день через день». Согласно данному методу дни употребления мяса или птицы нужно чередовать с днями, когда употребляются растительные продукты, богатые белком, - он помогает сохранить и здоровье, и бюджет.Также, отмечают эксперты, не стоит экономить на сладостях и выпечке. «Это может показаться странным, но ведь только крайне незначительное количество людей может полностью отказаться от этих продуктов. Поэтому важно употреблять только очень качественные сладости», - пояснили эксперты.Они напомнили, что дешевые сладости часто являются источником вредных трансжиров.Еще, по мнению медиков, из рациона питания нельзя исключать орехи (семечки). В них содержатся незаменимые микроэлементы, не говоря уже о том, что в орехах много растительного белка и ненасыщенных жирных кислот.