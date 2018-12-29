Медики назвали уникальное свойство бобовых

Такая пища способна продлить жизнь.Ученые сделали заявление, что продолжительность жизни помогут увеличить бобовые культуры, оказав мощное влияние на сердечно-сосудистую систему. Информацией поделилось зарубежное издание.По словам специалистов, минимизированию риска ранней смерти способствуют множество факторов, среди которых физические упражнения, достаточное потребление фруктов и овощей, включая другие изменения в образе жизни. Как показали исследования, наличие в рационе бобовых культур также имеет решающее значение во влиянии на продолжительность жизни.«Высушенные семена бобовых культур, в том числе нута и чечевицы, должны стать важной частью здорового рациона. Они имеют много полезных свойств и снижают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний на 22%. Помимо этого, их низкий гликемический индекс позволяет держать уровень сахара под контролем, что является профилактикой от диабета. Имеет место и контроль веса», - отметили эксперты Джульетт Келлоу и Сара Брюэр.Бобовые культуры содержат олигосахариды (форма углеводов) и устойчивый крахмал, улучшающие работу кишечника. Нерастворимые волокна в ряде продуктов делают стул более мягким, защищая от дивертикулярных заболеваний, рака кишечника и геморроя.В связи с этим 80 грамм ежедневно пищевого изделия есть желательно. Значительно улучшить состояние здоровья помогут и бананы, снижающие кровяное давление за счет содержания в них калия.