Врачи напомнили, чем полезны для здоровья новогодние праздники

Новогодние праздники это не только сильный стресс, траты и хлопоты«Конечно, предпраздничные хлопоты являются нагрузкой на нервную систему, а застолья могут плохо сказываться на пищеварении. Но все же есть также несколько занятий, благотворно воздействующих на организм, что доказывают и научные исследования».Что же именно в новогодние праздники дает полезный для здоровья эффект?Глинтвейн. В традиционный зимний напиток входят красное вино, цитрусовые, а также специи, - все эти компоненты содержат много полезных веществ. Например, ресвератрол, который присутствует в красном вине, является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений, снижая таким образом риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В цитрусовых много витамина С, важного для крепости иммунной системы. Специи также полезны для иммунитета, а, кроме того, для пищеварительной системы.Дарение подарков, пожертвования, помощь. Благие дела помогают людям дольше жить. По данным исследования, опубликованного в журнале Psychology and Aging, у людей старшего возраста, которые занимаются волонтерской работой, ниже риск развития гипертонии. Людям в возрасте от 55 лет, как выяснили ученые, такого рода деятельность полезна в плане долголетия - риск скончаться в ближайшие пять лет при этом снижается на 44%.Украшение дома. Праздничная атмосфера в доме стимулирует синтез гормона дофамина, что укрепляет нервную систему, повышает устойчивость к стрессам, благотворно действует на качество сна. Согласно данным, опубликованным в журнале Journal of Environmental Psychology, людей, которые украшают к новогодним праздникам свои дома, воспринимают как дружелюбных, к ним тянутся.