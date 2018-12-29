Названы напитки, способные существенно продлить жизнь

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Эти популярные напитки помогут прожить дольше 90 летАктивное употребление алкоголя и кофе поможет прожить больше 90 лет. К такому удивительному выводу пришли учёные из Университета Калифорнии в Ирвине.В это сложно поверить, но употребление алкоголя и кофе может быть секретом долголетия, как установили американские ученые. Они доказали, что умеренные дозы этих напитков связаны с увеличением продолжительности жизни свыше 90 лет. Впрочем, ключевым здесь является именно слово умеренное. Исследование под названием «90 +» началось в 2003 году среди представителей самой старшей возрастной группы для того, чтобы определить, какие именно факторы позволяют им отметить девяностый день рождения и продолжать жить. Естественно, что авторы исследования учитывали все обстоятельства и делали на их основе выводы.Читайте также: Названы самые полезные напитки для здоровьяОказалось, что люди, которые употребляли в умеренном количестве алкоголь или кофе, жили дольше, по сравнению с теми, кто не пил ни кофе, ни спиртного. Более того, имевшие лишний вес после 70 лет люди жили дольше тех, у кого этого веса не было, или отмечался его дефицит. Более 40% людей старше 90 страдали от старческого слабоумия, 80% были инвалидами. Оба этих явления чаще встречались среди женщин, чем среди мужчин.Отметим, что примерно у половины жертв деменции старше 90 не отмечалось серьёзной нейропатологии в мозге, которая могла бы объяснить потерю интеллекта. Люди старше 90 с геном APOE2 реже сталкивались с клинической деменцией, но чаще имели характерную для старческого слабоумия нейропатологию в мозге. Употребление не более двух порций пива или вина в ежедневном режиме снижало риск преждевременной смерти на 18%, а употребление двух чашек кофе ежедневно уменьшало вероятность досрочного ухода из жизни на 10%.