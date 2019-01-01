Врачи объяснили, действительно ли пальмовое масло вредно для здоровья

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Пальмовое масло присутствует сейчас во многих пищевых продуктах.Вопросы использования пальмового масла пищевой промышленностью сейчас активно обсуждаются в нашей стране, и с высоких трибун слышатся мнения как противников, так и сторонников этого продукта.К сожалению, репутация этого продукты сильно подмочена производителями фальсифицированной молочки. Достаточно ли данных о его безопасности для здоровья, или необходимо продолжать исследования? Попробуем объективно разобраться в потоке информации.Пальмовое масло изготавливают из плодов масличной пальмы. А масло, получаемое из семян этой пальмы, получило название пальмоядрового масла. В Украине стали использовать пальмовое масло сравнительно недавно. Оно идеально подходит для выпечки, а также кондитерских изделий, особенно тех, которые предназначены для длительного хранения. В настоящее время широкое распространение получило пальмовое масло, польза и вред которого до сих пор изучается, а вокруг него не утихают споры.Применение пальмового маслаБлагодаря своим интересным химическим и физическим свойствам пальмовое масло стало одним из самых распространенных видов растительного жира в мире. Также это связано с тем, что оно легкодоступно и стоит очень дешево. Пальмовое масло отличается высокой устойчивостью к окислению, поэтому может храниться долгое время.В основном, пальмовое масло используют в пищевой промышленности. Оно применяется при приготовлении вафель, бисквитных рулетов, тортов, кремов, на нем обжариваются полуфабрикаты. Пальмовое масло входит в состав плавленого сыра, сгущенного молока, комбинированного масла, его добавляют в творожные десерты и творог. Многие современные рецептуры не обходятся без пальмового масла. Также им частично заменяют молочный жир. Вообще - легче перечислить те продукты, в которых нет пальмового масла, чем те, в которых оно присутствует.Пальмовое масло, применение которого не ограничивается пищевой промышленностью, используется еще и при изготовлении свечей и мыла. В косметологии его обычно применяют для ухода за сухой и увядающей кожей лица, так как оно питает, смягчает и увлажняет кожу.Пальмовое масло полезно употреблять при некоторых заболеваниях. Например, при проблемах со зрением: куриная слепота, блефарит, глаукома, конъюнктивит и другие. Благодаря своим лечебным свойствам пальмовое масло рекомендуется употреблять для лечения различных заболеваний сердца и сосудов.Многих интересует вопрос: «Пальмовое масло вредно или полезно?»Если говорить о его пользе, то в первую очередь необходимо подчеркнуть что в нем содержится большое количество каротиноидов, сильнейших антиоксидантов, представляющих большую ценность для организма человека. Каротиноиды положительно влияют на ослабленные волосы и кожу. Поэтому его используют многие известные косметические фирмы.Масло пальмы является рекордсменом по содержанию витамина Е, который состоит из токотриенолов и токоферола. Токотриенолы крайне редко встречаются в растениях, они борются со свободными радикалами, которые провоцируют появление рака.Пальмовое масло богато триглицеринами, которые перевариваются очень быстро, а когда попадают в печень, то идут на выработку энергии, не попадая в кровоток. Это масло особенно полезно людям, плохо переваривающим другие жиры, а также тем, кто следит за фигурой и атлетам.Также в пальмовом масле присутствует много ненасыщенных жиров: олеиновой и линолевой кислоты, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови. Эти кислоты участвуют в структурировании костей, суставов и полезны для здоровья кожи.Провитамин А обеспечивает функционирование анализатора зрения, участвует в производстве зрительного пигмента сетчатки глаза.Вред пальмового маслаОсновной вред пальмового масла заключается в высоком содержании насыщенных жиров. Такие же жиры присутствуют и в сливочном масле. Многие ученые утверждают, что потребление в большом количестве насыщенных жиров способствует появлению заболеваний сердца и сосудов.Линолевой кислоты в пальмовом масле содержится всего 5 % , именно от этого показателя и зависит качество и цена растительных масел. В растительных маслах в среднем содержится 71 – 75 % этой кислоты и чем ее больше, тем ценнее сорт масла.Пальмовое масло отличается тугоплавкостью, из этого следует, что оно перерабатывается и выводится из организма человека частично, основная часть остается в виде шлаков. Они залепляют сосуды, кишечник и другие важные органы. К тому же оно канцерогенно и увеличивает риск рака.Как показали исследования, детские смеси на основе пальмового масла вызывают нарушения стула у детей. У малышей чаще бывают колики, и гораздо хуже происходит усваивание кальция, а значит и костная ткань образуется медленнее.Статистика Всемирного фонда дикой природы гласит, что половина всех упакованных продуктов содержит пальмовое масло. Компании наращивают производство этого масла и с этой целью вырубаются дикие тропические леса, а на их месте высаживаются плантации масличных пальм. В результате вырубки леса погибают редкие виды животных - тоже косвенный, но вред.Что же получается, пальмовое масло вредно или полезно? Удивительно, но польза и вред масла сопоставимы. Например, из–за насыщенных жиров масла при его употреблении возникают проблемы с сердцем, но в это же время в нем содержатся витамины А, Е, которые делают пальмовое масло полезным для профилактики сердечных и раковых заболеваний. Однако пальмовое масло является сильнейшим канцерогеном и увеличивает риск рака. Пальмовое масло ценится из–за содержание в нем линолевой кислоты, но в то же время ее гораздо меньше, чем в других маслах. Какое-то странное сочетание вредных и полезных свойств получается - может исследователи были британскими учеными или где-то ошиблись? Нет, все намного проще - пальмовое масло бывает нескольких разновидностей.Вред пальмового масла для детского питанияПальмовое масло в питании детей использовать не рекомендуется, так как детский организм не может извлечь из него полезные вещества и полностью оно не усваивается. Да и не место канцерогенам в детском рационе. Организм ребенка еще не готов к такого рода нагрузкам. Поэтому старайтесь не давать детям продукты, содержащие пальмовое масло.Виды пальмового маслаСамым полезным и натуральным является красное пальмовое масло. Для его получения используют щадящую технологию, при которой большая часть полезных веществ сохраняется. Это масло имеет красный цвет благодаря высокому содержанию каротина (он дает оранжевый цвет моркови и красный помидорам).Красное пальмовое масло имеет сладковатый вкус и запах. Исследователи пришли к выводу, что в процессе рафинирования масла пальмы полезные вещества из него выходят. А в необработанном красном пальмовом масле полезных веществ содержится огромное количество. Описываемые полезные свойства пальмового масла в основном и относятся к красному пальмовому маслу. Оно с давних пор употребляется в пищу коренными жителями Центральной и Западной Африки, Центральной Америки и Бразилии. В Африке красное пальмовое масло популярно в качестве отличного жирового сырья. Некоторые ученые утверждают, что это масло по полезным свойствам не отличается от оливкового, столь популярного у жителей Европы.Рафинированное и дезодорированное пальмовое масло – это уже другой продукт. Оно не имеет запаха и цвета. Делается это специально для использования в пищевой промышленности. Существует ГОСТ, где прописаны требования к пищевому пальмовому маслу. Это масло обладает такими же полезными свойствами, что и пальмовое красное масло, но гораздо в меньшем количестве.Есть еще одна разновидность пальмового масла – это техническое, которое используется для производства косметики, мыла и многого другого. Это масло дешевле в пять раз, чем другие виды пальмового масла. Оно отличается от пищевого масла кислотно-жировым составом. Из-за низкой степени очистки в техническом пальмовом масле содержится много вредных окисленных жиров. Случается, что недобросовестные производители добавляют такое масло в другие продукты, при употреблении которых в организме человека происходит накапливание свободных радикалов, провоцирующих онкологические заболевания. Также употребление технического пальмового масла приводит к образованию холестериновых бляшек.Эксперты уверены, что некоторые производители используют техническое пальмовое масло при производстве пищевой продукции. Но довести дело до суда очень сложно, так как выявить это масло в продуктах весьма непросто, поэтому прецедентов еще не было.Говоря о вреде пальмового масла, в основном имеют в виду техническое масло. Но надо понимать, что при покупке продуктов, в составе которых указано наличие пальмового масла, велика вероятность получить продукт, содержащий именно техническое масло.Особенно техническое пальмовое масло опасно для детского здоровья, поэтому необходимо из рациона ребенка по возможности убрать продукты, в составе которых есть пальмовое масло. Употреблять пальмовое масло в пищу или нет, каждый решает для себя сам. Мы же постарались дать вам немного информации.