Трихологи подсказали, какая специя поможет при выпадении волос

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Медики рассказали о пользе имбиря для женщин.Имбирь богат витаминами A, C, B1, B2, аминокислотами, микро- и макроэлементами и другими полезными веществами.Врачи рассказали, какие уникальные свойства есть у имбиря для женщин..Борется с лишними килограммамиИмбирь способствует улучшению обменных процессов в организме и хорошо выводит токсины. Чашка горячего имбирного напитка за полчаса до еды поможет похудеть, замедлить процессы старения, уменьшить менструальные боли.Для кожиЭфирные масла имбиря стимулируют приток крови, помогают улучшить цвет кожи и ее тонус, избавиться от жирного блеска. Несколько капель имбирного масла на 5 мл крема или маски делают его отличным подтягивающим и омолаживающим средством. Учтите, что людям с чувствительной кожей нужно проявить осторожность: данный компонент может вызвать жжение.Для волосПолезные вещества, содержащиеся в корневище, помогают улучшить питание волосяных луковиц, улучшить кровообращение, рост и структуру волос. Немного сока из мелко натертого корня или 3 капли имбирного масла добавьте в маску для волос – и это поможет справиться с такими проблемами, как повышенная жирность кожи головы, перхоть, выпадение волос.