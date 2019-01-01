Врачи подсказали, какая каша может защитить от рака кишечника

Ученые обнаружили неожиданное свойство овсянки.Ученые рассказали ополезном свойстве овсянки, о котором должен знать каждый.Эксперты провели ряд исследований, которые доказали, что употребление овсянки помогает снизить уровень вредного холестерина. Такое необычное свойство также уменьшает риски рака кишечника. Поэтому овсяная каша, как и отказ от жирных продуктов, является своеобразной профилактикой повышенного холестерина.Медики организовали эксперимент с участием 345 человек с высоким уровнем холестерина в крови и разделили их на две команды. Первая команда получила рацион с продуктами насыщенными жирами в определенном количестве. Вторая команда же имела в меню больше овса, орехов и соевых продуктов, а также минимум жирных продуктов.«После шести месяцев в первой группе уровень ЛПНП снизился на 3%, а во второй - на 13%», - рассказали эксперты.ЛПНП - это липопротеиды низкой плотности, то есть "плохой" холестерин, скопления которого в артериях и сосудах увеличивает сердечных и мозговых нарушений.Поэтому медики советуют внимательно относиться к количества продуктов животного происхождения, а также не забывать включать в рацион овсянку и орехи.