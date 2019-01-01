Медики подсказали, что нужно делать при пищевом отравлении

Общее недомогание, рвота, диарея, повышение температуры и озноб - это признаки пищевого отравления.Праздничные застолья и привычки готовить на 2 недели вперед порой приводят к серьезнейшим отравлениям.При пищевом отравлении, если температура не скачет до критической отметки, а симптомы не крайне тяжелые, в домашних условиях нужно пить больше жидкости и принимать сорбенты.В постпраздничный период пищевые отравления блюдами, которые готовились еще в старом году могут иметь крайне печальные последствия, а после их перенесения есть опасность нарушения работы внутренних органов. Потому предпринимать меры нужно крайне быстро. Если рвота и прочие симптомы долго не прекращаются, а температура стремиться к отметке в 40 градусов, без врача не обойтись.Если состояние кажется вам сносным, облегчить симптомы и привести организм в норму можно и в домашних условиях.«Первое, что нужно сделать, - это промыть желудок и избавиться от остатков пищи в нем, которая, вероятно, и стала причиной отравления или источником инфекции. Для того, чтобы вызвать рвоту, выпейте несколько стаканов чистой воды и надавите на корень языка. После этого нужно принять абсорбент, например, активированный или белый уголь, Энтеросгель. Важно пить как можно больше жидкости, только не залпом, даже если чувствуете сильную жажду – в ином случае, рвотные позывы могут только усилиться. Постарайтесь в течение суток мелкими порциями выпить не менее 2 литров, а к вечеру либо на следующий день успокоить желудок помогут отвар ромашки, компот из сухофруктов без сахара (к тому же, такой напиток восполнит частично потерю микроэлементов)», - советует врач.А вот от пищи пока лучше отказаться, чтобы не усугубить положение. Если есть такая возможность, то ближайшие пару суток лучше придерживаться постельного режима (при остром отравление – втрое дольше и под наблюдением врача).Если в течение дня после появления первых симптомов отравления вам не стало лучше – нужно срочно обращаться к врачу.