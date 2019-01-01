Тренировки по вечерам не влияют на качество сна

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Исследователи доказали, что занятия спортом по вечерам не нарушают сна ночью. Это радостная новость для миллионов людей, которые в силу разных обстоятельств не могут посещать спортзал утром или днём.Результаты нового европейского исследования опровергли популярный миф о том, что занятия спортом незадолго перед отходом ко сну негативно повлияют на качество ночного отдыха. Ученые доказали, что до тех пор, пока люди по вечерам занимаются не предельно интенсивно, они могут это делать, не боясь за собственный сон. Эксперты из Цюриха провели метаанализ 23 исследований, оценивших зависимость качества сна от разного времени физической активности. В частности, учёных интересовало, можно ли повысить качество сна, если отказаться от посещения спортзала в вечернее время.Метаанализ продемонстрировал, что умеренные нагрузки по вечерам не вызывают никаких выраженных проблем со сном, даже если эти тренировки заканчиваются всего за полчаса до отхода ко сну. Авторы матанализа также выяснили, что после таких вечерних тренировок у человека, в среднем, фаза глубокого сна длится 21,2%, а если он ложится спать после обычного вечера без физических нагрузок, то продолжительность глубокого сна составляет 19,9% от общего отдыха. И хотя разница между этими цифрами очень невелика, ее следует признать статистически существенной.Отметим, что именно фаза глубокого сна обеспечивает полноценный отдых и восстановление всех функций организма. Особенно важна эта стадия для людей, которые посвящают время физическим нагрузкам. Таким образом доказано, что физические нагрузки перед отходом ко сну даже могут быть в некоторой степени более полезны, чем тренировки в другое время суток. Но это не касается высокоинтенсивных интервальных тренировок, которые проводились не позднее, чем за час до отхода ко сну.