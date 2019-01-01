Мозоли на ногах больше не проблема, если под рукой аспирин и лимон!

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Речь идет о видимых уплотнениях кожи, как правило, на подошве ступни, которые формируются вследствие продолжительного давления (не стоит забывать, что на ноги приходится вес всего нашего тела) или определенных неудобств.Конечно, мозоли на ногах не являются серьезной проблемой, но выглядят они малоэстетично и иногда вызывают осложнения, например такие, как растрескивание кожи или грибковые инфекции.По этой причине, даже если вы не испытываете дискофморта от наличия мозолей, мы рекомендуем все же подобрать для них соответствующее лечение и восстановить здоровье своей кожи, благо, есть такие варианты, которые способны обеспечить хороший результат за сравнительно короткое время.Среди них следует отметить средство на основе аспирина и лимонного сока. Если применять его регулярно, то уже очень скоро от мертвых клеток кожи на поверхности ваших ступней не останется и следа, и проблема будет устранена.Это домашнее средство на основе аспирина и лимонного сока — простейшая формула, которая стала очень популярна благодаря способности отшелушивать кожу и уменьшать размер мозолей.И хотя это средство не относится к «чудодейственным» препаратам, обеспечивающим «мгновенный» результат, его регулярное использование позволяет значительно смягчить кожу и уменьшить размер мозолей.Ингредиенты более чем экономны, в сравнении с другими средствами, и не содержат агрессивных химических веществ.Преимущества аспиринаАспирин — это широко известный лекарственный препарат, обладающий анальгетическим и антикоагулянтным действием. Его часто используют для лечения головных болей, при наличии проблем с циркуляцией крови и повышенной температуре тела.Однако его состав обеспечивает ему еще одно очень интересное применение: как вариант косметического средства для улучшения внешнего вида кожи.Высокое содержание в нем салициловой кислоты и бета-гидроксикислоты, помогает очищать поверхность кожи и разделять слои дермы, смягчая твердые части, которые образуются на ступнях.Этот ингредиент делает среду непригодной для дальнейшего размножения вредных микроорганизмов, а потому он эффективен и при борьбе с грибковыми инфекциями.Аспирин способствует регенерации клеток кожи, помогает залечивать трещины, которые часто появляются из-за чрезмерной сухости кожи.А его противовоспалительное действие уменьшает ощущение усталости в ногах и помогает улучшить кровообращение.Преимущества лимонаЛимон нам хорошо известен как незаменимый ингредиент в кулинарии и народной медицине. Но помимо этого он обладает важными преимуществами для здоровья и красоты кожи.В случае с мозолями он помогает удалять мертвые клетки кожи с ее поверхности и значительно уменьшает эти неприглядные натоптыши в размере.Витамины и минералы, входящие в питательный состав лимона, регенерируют клетки, уменьшая жесткость, сухость и растрескивание кожи.Кислоты лимонного сока оказывают противогрибковое действие (эффективное средство борьбы со «стопой атлета«).Наконец, лимон осветляет кожу, этим его свойством можно воспользоваться для уменьшения желтоватых или сероватых пятен (утолщенной кожи), вызванных данной проблемой.Как приготовить это средство против мозолей на основе аспирина и лимона?Если вы хотите воспользоваться полезными свойствами этого домашнего средства для борьбы с мозолями, то следуйте нижеприведенной инструкции.Ингредиенты:5 таблеток аспиринасок 1 лимона1 столовая ложка меда (по желанию)Что понадобится:НосочкиПемзаСпособ приготовления:Положите аспирин в ступку и разотрите в порошок.Положите получившийся порошок в чистую емкость и смешайте с лимонным соком.При желании можете добавить еще ложку меда, чтобы воспользоваться его увлажняющими свойствами.Тщательно перемешайте все ингредиенты.Способ применения:Помойте ноги теплой водой с использованием нейтрального мыла, чтобы удалить загрязнения с поверхности кожи.Тщательно высушите полотенцем и сразу же нанесите приготовленную пасту непосредственно на мозоли.Затем наденьте носочки, и подождите от 30 до 40 минут.По истечении указанного времени ополосните теплой водой и помассируйте 2-3 минуты пемзой.Пемза поможет вам легче удалить мертвые клетки кожи с ее поверхности.Тщательно высушите ноги, прежде чем надевать какую-либо обувь. Повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю.