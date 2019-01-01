Назван простой способ оздоровить легкие заядлых курильщиков

Люди, которые много курят, смогут улучшить работу легких, если будут заниматься спортом, - об этом заявила группа специалистов, проанализировавших данные сразу нескольких исследований под руководством Лондонского Имперского колледжа. Этими исследованиями были учтены данные о 4 тыс. человек, собиравшиеся на протяжении десяти лет научными центрами из 11 стран Европы.В ходе исследований участникам регулярно проводили спирометрию - оценку легочной функции, при проведении которой требуется вдыхать и выдыхать с максимальной силой. Также испытуемые проходили анкетирование, позволявшее понять, какой образ жизни они ведут. Ученых интересовало, как меняется состояние легких в разных условиях обитания и деятельности людей.Полученные данные показали, что, что у тех участников, которые активно курили, но при этом стали заниматься спортом, функции легких со временем улучшились.«Показатели участников, которые регулярно выполняли упражнения, были значительно лучше, чем показатели людей, игнорировавших спорт. Легкие стали лучше функционировать даже у заядлых курильщиков, которые покончили с пассивным образом жизни и начали тренироваться», - констатировали авторы научной работы.Ученые отметили, что угнетение легких является процессом, который настигает множество людей, и не только любителей сигарет. Но у курильщиков этот негативный процесс развивается гораздо интенсивнее. Судя по новым данным, деградацию легких можно не только замедлить, но и устранить при наличии активного спорта в жизни людей.Активность, подразумеваемая специалистами, - это упражнения или бег не реже 2-х раз в неделю и как минимум в течение 60 минут.