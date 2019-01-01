4 способа пополнить организм энергией для спорта

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Регулярные занятия спортом требуют расхода больших объемов энергии. Вот 4 способа наполнить наш организм этой энергией не хуже профессионального атлета.1. Правильное увлажнение. Большинство людей потеет во время физических нагрузок. Уровень выделения пота зависит от интенсивности тренировок, температуры и даже генов. Вот почему употребление достаточного количества жидкости до, во время и после тренировок поможет сохранить водный баланс. Ну а от этого баланса зависит и уровень энергии.2. Употребление достаточного количества углеводов. Углеводы - основное топливо, которое организм сжигает во время физических нагрузок. Исследователи установили, что регулярно занимающиеся спортом люди должны на любом уровне получать до 60% своих калорий в сутки именно от углеводов. Профессиональные спортсмены действительно питаются углеводами, ну а любителям умеренных нагрузок такого количества не требуется. Что же касается получения энергии, то им помимо углеводов помогут спортивные гели и достаточное увлажнение.3. Всё внимание белкам. От количества белков в рационе зависит рост мышечной массы, а этот показатель очень важен для людей, посещающих спортзал. Количество белков определяется не только исходя от нашего размера, но и от вида физических нагрузок. В целом, регулярные тренировки требуют получения до 20% суточной калорийности именно в виде белков. Если вы твердо нацелены нарастить мышечную массу, то повышайте содержание белков, но в случае выполнения аэробных упражнений вроде бега или плавания, напор на белки не является приоритетным.4.Полноценная диета. Мы уже сказали выше о важности белков и углеводов, но это не значит, что нужно игнорировать жиры. В целом, диета должна быть хорошо сбалансированной, это касается не только пищи, но и напитков. Вспомните, что самые лучшие автомобили не смогут демонстрировать хорошие результаты без качественного топлива, а человеческий организм является намного более сложной системой, чем самый продвинутый гоночный кар.