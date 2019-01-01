Как готовить разные продукты, чтобы сохранить максимум пользы

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ни для кого не секрет, что самый полезный способ термообработки — приготовление на пару, так как еда готовится без добавления жира. Но даже при такой термообработке нужно помнить о маленьких секретах, которые помогут максимально сохранить пользу продуктов. Это же касается и других типов приготовления еды: запекания, варки и даже жарки.Эксперты разобрались, как готовить блюда разными способами, чтобы сохранить в них максимум вкуса и пользы.Мясо, рыба, птицаКак бы вы ни готовили мясо, птицу и рыбу, запомните простое правило: чем меньше и тоньше кусочки, тем быстрые они приготовятся. Кстати, мясо можно немного отбить — так оно станет мягче.Как готовить на паруКуски мяса, птицы и рыбы в пароварку стоит укладывать неплотно, оставляя пространство для пара. А солить мясные блюда нужно в конце, так как соль замедляет приготовление, а долгая термообработка при высоких температурах лишает продукты витаминов. Чтобы сок не вытекал, продукты можно обернуть в фольгу или положить их в пакет для запекания.Если готовите рыбу, выключайте пароварку за несколько минут до готовности — она “дойдет”, пока пароварка остывает. В комби-пароварке можно готовить не только мясо, птицу и рыбу, но и многие другие продукты. Благодаря “умным” автоматическим программам достаточно выбрать нужный продукт на дисплее, и программа сама установит оптимальные для него параметры: время и температуру.Как запекатьПри запекании советуем использовать фольгу или специальный пакет. Во-первых, мясо, птица или рыба будут готовиться в собственном соку, без масла и дополнительных жиров. Во-вторых, так вы сократите время приготовления. Идеальная температура для запекания — 100–150 ?C.Как жаритьЖарка — самый вредный способ приготовления еды. Но и тут не обходится без хитростей. Шеф-повара советуют обжаривать мясо, птицу и рыбу очень быстро — так потеря витаминов будет меньше.Рыбу лучше обвалять в панировке или окунуть в кляр — это предотвратит избыточное воздействие тепла.Лучше всего использовать сковороды из нержавейки или с антипригарным покрытием, с толстым дном и стенками — они снижают расход масла и позволяют готовить при низкой температуре.Еще один важный момент — выбор масла. Выбирайте не подсолнечное, а оливковое, кокосовое и топленое масла.Как варитьПри варке многие кладут мясо в холодную воду и постепенно нагревают. Это в корне неверно. Опускать его нужно в крутой кипяток: белки на поверхности мяса свернутся и создадут пленку, удерживающую внутри полезные вещества. То же касается курицы и рыбы.После закипания температуру нужно уменьшить до минимальной. Во время варки следите, чтобы крышка была плотно закрыта, иначе воздух разрушит часть витаминов.ОвощиГотовить овощи лучше всего в мундире: он “запечатывает” витамины внутри. Кроме того, в верхнем слое, который срезается вместе с кожурой, много полезных веществ. Нарезанные и очищенные овощи готовьте сразу же: при хранении, особенно в воде, они теряют много витаминов.Как готовить на паруЗакладывая в пароварку разные овощи, делите их на группы — так их проще вынимать по мере готовности. Помните, что картофелю и моркови нужна самая длительная обработка, а зелени — минимальная. Не переваривайте: овощи должны быть нежными, но упругими. Солить их лучше уже готовыми.Как запекатьОвощи, как и мясо, лучше запекать в пакете или фольге: томясь в собственном соку, они сохранят большую часть полезных элементов. При этом можно обойтись без масла.Как жаритьНарежьте овощи небольшими кусочками — так они приготовятся быстрее. Если не хотите лишить себя обеда и ужина, полного витаминами, готовьте овощи не больше пяти минут. Антипригарная сковорода позволит использовать минимум масла при приготовлении.Как варитьВарить овощи советуем целиком или крупными кусками — так вы сохраните больше витаминов. Опускать их нужно в кипящую воду, после чего уменьшить температуру до минимума. Если жидкость выкипела, не доливайте холодную воду — только кипяток.Маленький секрет: при приготовлении добавляйте в воду несколько капель лимонного сока — он сохраняет в овощах витамин С. Готовый овощной отвар не выливайте, его можно использовать для супов и других блюд.Если готовите суп, не закладывайте все овощи сразу. Сначала те, что варятся медленно, например свеклу, затем те, что быстрее: картофель, перец, помидоры. Солите блюдо в самом конце, чтобы не замедлять варку продуктов.Крупы, бобовые, макароныПеред приготовлением крупы и бобовые — нут, фасоль, горох — нужно промыть и замочить в воде на несколько часов. За это время они размягчатся, и термообработка займет минимум времени. После замачивания воду сливать не нужно, готовьте прямо в ней.Как готовить на паруПриготовленные на пару каши и гарниры из круп получаются не только полезными, но и очень вкусными и рассыпчатыми. Обогатить кашу витаминами можно, добавив при варке сухофрукты.Как варитьБобовые и крупы варите с плотно закрытой крышкой, чтобы туда не попал воздух. Гречку закладывайте в холодную воду, все остальные крупы и бобовые — в кипящую. Не наливайте много воды: сливая жидкость после варки, вы теряете много полезных веществ.Если варите кашу, то запомните: кальций замедляет время приготовления, поэтому молоко в кашу нужно добавлять в самом конце.Единственный продукт, который не теряет пользы при варке, — макароны и паста. А чтобы они получились максимально вкусными, советуем опускать их в кипящую воду и варить до состояния “аль денте” — мягкого и при этом упругого.