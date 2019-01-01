Медики назвали эффективное средство от похмелья

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Этот напиток помогает эффективней, чем крепкий кофе.Чем веселее прошла новогодняя ночь, тем, как правило, больше сил нужно организму, чтобы справиться с последствиями на следующий день, и лучшим союзником в этом станет чистая вода.Не секрет, что утром после обильной трапезы и алкогольных излишеств, страшно хочется пить. И восполнять эту жажду приятнее всего прохладной минералкой. И это неспроста – организм знает, что нам нужно, говорит эксперт.«Минеральная вода – действенное средство от похмелья. Его действие начинается еще в полости рта, где пузырьки углекислого газа, раздражая слизистую, стимулируют тем самым активность мозга. Эти же пузырьки увеличивает поверхность всасывания жидкости, благодаря чему она быстрее поступает в кровь. Благодаря пузырькам также нормализируется объем циркулирующей крови, стимулируется желчеотделение и перистальтика кишечника, что помогает быстро снизить уровень вредных веществ в крови и активирует процессы самоочищения организма от токсинов. В итоге мы быстрее «приходим в себя». Плюс в натуральной минеральной воде много важных микроэлементов, которые восстанавливают водно-солевой баланс», - рассказывает врач.Один из самых известных народных рецептов, который прекрасно действует и позитивно сказывается на состоянии всего организма – лед с лимоном. С вечера насыпьте в стакан заранее замороженный лед, а утром просто выдавите половину лимона в стакан водички и добавьте еще льда по вкусу. Этот простой напиток быстро снимет малоприятные симптомы вчерашнего разгула. Лимонная кислота ускоряет процессы переработки ядовитых продуктов распада алкоголя и подстегивает активную работу печени.Важно помнить, что такой рецепт можно использовать только тем, у кого нет проблем с желудком. Еще одним рецептом с похожим действием является апельсиновый сок (свежевыжатый), стакан которого нужно выпить, предварительно взбив его с половиной неочищенного лимона и несколькими ложками меда.