Китайские медики раскрыли секрет эффективного похудения

Специалисты рассказали, как похудеть без диет.Главный врач одной из клиник китайской медицины в Пекине Лю Цзиньюань дал интервью, в котором коснулся и болезненного для многих украинцев вопроса о том, как похудеть.Врач рассказал, как с точки зрения китайской медицины нужно сохранять фигуру и сбрасывать вес, не прибегая к диетам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Медикфорум.В первую очередь Лю Цзиньюань отметил, что людям, которые мечтают похудеть, не нужно прибегать к «волшебным пилюлям» - медикаментам для жиросжигания. Подобные средства, по словам медика, грозят развитием нарушений функций кишечника.«Я советую никогда не пробовать эти добавки, это не только не помогает похудеть, но и наносит вред здоровью. В клинике мы принимали пациентов, которые отказывались от еды, у которых не было аппетита, они не могли принимать пищу», - сообщил Лю Цзиньюань.Врач добавил, что китайская медицина рекомендует желающим похудеть, не голодать и не прибегать к диетам, а удовлетворять свои потребности в еде на 50-70%. В таком случае пища становится для организма тонизирующим средством, а не жиром, отметил специалист.Плюс к этому нужно больше двигаться: эксперт подчеркнул, что без движения похудеть невозможно. Также полезно иногда ставить иголки: по словам китайского специалиста, иголки способствуют ускорению обмена веществ.Китайская медицина считает питье воды лечебным и настоятельно советует поддерживать нужный баланс жидкости в организме. По мнению врача, пить через силу все же не нужно.«Не нужно заставлять себя пить воду, потому что пить много воды тоже не очень хорошо. Пить нужно именно тогда, когда хочется, есть желание - пейте, заставлять организм не нужно», - сказал он.Лю Цзиньюань пояснил, что с точки зрения китайской медицины температура воды для питья должна быть не ниже 36,6 градуса, - питье холодной воды заставляет организм терять энергию. «Мы никогда не пьем воду холодной», заметил врач.