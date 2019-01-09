Выявлена главная опасность употребления морской соли

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Оказывается, что в ней гораздо больше микрочастиц пластика, чем в каменной соли.Несколько лет назад в морской соли был обнаружен микропластик, но насколько широко он распространен по всему миру, было неясно. Последствия могут быть самыми ужасными.Ученые проанализировали образцы солей из 21 страны Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии. Лишь три образца не содержали микропластика, - из Тайваня (рафинированная морская соль), Китая (рафинированная каменная соль) и Франции (неочищенная морская соль).Плотность микропластика, найденная в соли, резко варьировалась в разных образцах. В соли, проданной в Индонезии, ученые обнаружили больше всего микропластика. Это неудивительно, ведь Индонезия - вторая страна мира по количеству пластиковых отходов.Наибольшее количество микропластика было найдено в морской соли, чуть меньше в озерной, а меньше всего - в каменной.Это исследование стало уже пятым по счету, опубликованным в последние годы. Другие были сделаны в Испании, Китае, США, Франции, Великобритании и Малайзии.Ученые считают, что микропластик вездесущ. Не думайте, что если вы покупаете морскую соль, к примеру, в ЕС, – вы полностью защищены.Согласно новому исследованию, среднестатистический взрослый человек потребляет около 2000 частиц пластика в год через соль. Насколько это влияет на организм, пока остается загадкой.