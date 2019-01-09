Медики рассказали, почему на сосудах нарастают холестериновые бляшки

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Результаты последних исследований.Японские ученые из Университета Цукубы разработали особую краску, с помощью которой специалисты получают возможность прослеживать процесс формирования холестериновых бляшек в кровеносных сосудах и получать больше информации о причинах появления этих бляшек.Отчет о работе молекулярных биологов из Японии опубликовал журнал Scientific Reports.По словам соавтора исследования Митито Хамады, благодаря новой разработке врачи смогут «точно следить за тем, как много бляшек присутствует в сосудах и как быстро они растут».Кроме того, ноу-хау позволяет быстро проверить, насколько эффективно работают лекарства, которые прописываются пациентам для очищения сосудов от холестерина.По данным ВОЗ, формирование бляшек начинается со скопления холестерина на стенках сосудов, которые через некоторое время начинают утолщаться.При этом в них наблюдается повышение концентрации кальция и потеря эластичности. На фоне данных нарушений развивается атеросклероз и сопутствующие болезни сердца и сосудов.Японские исследователи отметили, что их работа подтвердила: более активному формированию бляшек в сосудах способствуют курение, нездоровый рацион с обилием жиров и синтетических компонентов, а также отсутствие регулярных физических нагрузок.