Медики рассказали, как снизить риск инсульта

Отказ от завтрака является опасной привычкой, которая повышает риск инсульта.По данным исследования ученых из Университета Осаки отказ от завтрака на 36% повышает риск развития геморрагического инсульта. С подобной опасностью, в частности, сталкивались те, кто пропускал завтрак пять раз в неделю.В том, что отказ от завтрака является опасной привычкой, которая повышает риск инсульта, ученые убедились, когда проанализировали данные, собранные за 25 лет наблюдений за состоянием 82 772 человек возрастом от 45 до 74 лет. Они обнаружили, что отказ от завтрака сопутствует повышению давления по утрам, тем самым увеличивая вероятность возникновения мозгового кровоизлияния.Специалисты отметили, что высокое кровяное давление по утрам опасно для мозга: будучи повышенным после сна, после завтрака давление снижается, и этот перепад становится серьезной нагрузкой для сосудов.«Мы выяснили, что у людей, часто пропускавших завтраки, отказывавшихся от утреннего приема пищи пять раз в неделю и более, - риск развития геморрагического инсульта повышался на 36%», - сообщили научные специалисты.Это не первое указание на связь между пропуском завтрака и развитием опасных для человека состояний. Специалистами Колумбийского университета в Нью-Йорке было установлено, что отказ от завтрака коррелирует с повышением риска не только инсульта, но также инфаркта, и диабета.Ученые констатировали, что люди, которые имели привычку завтракать, не были подвержены перееданию в позднее вечернее время и по ночам, - и в целом отличались более крепким здоровьем.