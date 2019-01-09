Медики объяснили, с чем связана утренняя усталость

Ученые из США сделали неожиданные выводы.Ученые из Соединенных Штатов выяснили, из-за чего утром после сна человек может чувствовать себя уставшим.Ученые провели исследование, которое помогло установить, почему по утрам многие люди чувствуют себя уставшими, несмотря на то, что накануне они были бодрыми и энергичными. Оказалось, что всему виной искусственное освещение. Оно дает возможность людям продлить свой рабочий день и ложиться спать поздно ночью, а из-за этого нарушаются естественные биоритмы. Гормон мелатонин, который является регулятором суточных ритмов, при пробуждении остается на высоком уровне еще в течении нескольких часов. Именно поэтому люди испытывают по утрам чувство усталости.Чтобы восстановить работу внутренних часов, исследователи рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.