Названа диета, помогающая бороться с раковыми клетками

Медики создали диету против онкологических заболеваний.Исключение белка тормозит развитие некоторых видов опухолей.Статья группы ученых из Университета Глазго и Института раковых исследований Битсона (Великобритания) опубликована в журнале Nature.Как показали эксперименты на лабораторных мышах, полное исключение из рациона животных двух определенных аминокислот - «строительных кубиков» всех природных белков - замедлило развитие рака крови и кишечника.Речь идет об аминокислотах глицине и серине, которыми богаты мясные и молочные продукты. Глицин также в избытке есть в шпинате и водяном крессе, а серин - в миндале, чечевице и нуте.Эти аминокислоты жизненно необходимы клеткам для производства белков, а значит роста и развития. Если здоровые клетки сами синтезируют серин и глицин, злокачественные клетки в основном зависят от аминокислот, поступающих с пищей, и именно на этом обстоятельстве основывались исследователи.Ученые посадили генетически измененных мышей с раком кишечника и лимфомой на специальную диету, в которой полностью отсутствовали продукты, содержащие глицин и серин. В результате рост опухолей у животных замедлился, а продолжительность жизни увеличилась.Более того, в результате такой диеты злокачественные клетки не только лишились жизненно важных для них веществ, но и стали более уязвимыми перед лицом активных форм кислорода. Так как концентрация активных форм кислорода в клетках увеличивается под действием химиотерапии и лучевой терапии, исследователи предположили, что безбелковая диета может усилить эффективность стандартных методов лечения рака.Однако, как показали результаты исследования, безбелковая диета не работает в случае активации гена Kras, что приводит к усилению способности раковых клеток к синтезу собственных серина и глицина. Такая ситуация наблюдается, в частности, при большинстве форм рака поджелудочной железы.Следующим шагом ученых станут клинические испытания, которые позволят проверить, как безбелковая диета действует на онкобольных. Если исход испытаний будет признан позитивным, такая диета в будущем может использоваться в качестве дополнительной меры при лечении некоторых видов рака.Однако, предупреждают исследователи, пациентам не стоит спешить и самостоятельно исключать из рациона продукты, содержащие глицин и серин. «Такой вид ограничительной диеты должен назначаться на очень короткое время и проходить под тщательным контролем и наблюдением специалистов», - подчеркнула один из авторов, профессор Карен Вусден (Karen Vousden).