Открыт новый метод продления жизни

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Команде специалистов по генной инженерии из Университета Мичигана удалось открыть новый метод продления жизни. Экспериментируя с червями семейства C. Elegans, они обнаружили «молекулу старения». Ее блокировка, по мнению исследователей, может способствовать увеличению продолжительности жизни.Авторы данной работы занимались поиском нейронных связей и молекул, влияющих на нейронную активность, которая заметно стихает по мере старения червей. В частности, ученые изучали состояние нейронных соединений, в которых соприкасаются моторные нейроны и мышечная ткань. При старении эти соединения ослабевают, и с этим процессом коррелирует снижение моторных и когнитивных функций.Ученые установили, что ослабление соединений тесно связано с активностью молекулы SLO-1. Когда они смогли заблокировать процесс синтеза молекулы, у червей проявились признаки омоложения – у них выросла двигательная активность, а также удлинилась продолжительность жизни.В публикации журнала Science Advances, который рассказал об этой работе ученых, «молекула старения» встречается в организме не только червей-нематод, но и многих других живых существ. Биологи выяснили, что в качестве метода продления жизни блокировка такой молекулы наиболее эффективна в среднем возрасте. У молодых особей этот способ затормозить старение не только не способствует продлению жизни, но и, напротив, содействует появлению симптомов старения (в частности, ухудшает двигательную активность).Ученые планируют испытать новый метод на представителях других видов живых организмов.«Продление жизни без улучшения факторов здоровья и выносливости не всегда имеет смысл. Но нам удалось воздействовать сразу на несколько параметров», - отметили авторы проекта.