Каждый второй аллергик на самом деле не страдает аллергией

Аллергию могут вызывать самые различные продукты: распространенным аллергенами являются орехи, морепродукты, молоко и его производные. Американские исследователи, которые провели масштабный эксперимент, пришли к выводу, что пищевая аллергия не так распространена как принято считать.Команда ученых во главе с профессором Руши Гуптой (Ruchi Gupta) обследовали более 40 тысяч взрослых. Около 20% из них считали, что у них пищевая аллергия. В действительности же аллергия встречалась в два раза реже. Большинство опрошенных принимали за аллергию непереносимость определенных продуктов или другие сходные состояния. Кроме того были и те, кто просто заблуждался, считая себя аллергиком без особых на то причин.Авторы, однако, отмечают, что аллергия встречается достаточно часто — у каждого десятого взрослого. Они подчеркивают, что одним из наиболее опасных состояний является анафилактический шок, заканчивающийся летальным исходом.Исследователи призывают людей внимательно относиться к своему здоровью — у 50% аллергиков пищевая аллергия возникла во взрослом возрасте. Многие из них не обращались к врачам по этому поводу и не знают, какие лекарства им нужно принимать в критические моменты.