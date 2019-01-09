Добавки омега-3 станут в сто раз эффективнее

Хотя омега-3 жирные кислоты уже «сошли с дистанции» в роли добавок для снижения сердечно-сосудистых рисков, их польза для здоровья все еще остается бесспорной. В последнее время специалисты все чаще говорят о том, что эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA) могли бы использоваться для профилактики и лечения депрессии и даже улучшении памяти при болезни Альцгеймера.Главная проблема заключается в том, что для влияния на головной мозг необходимы весьма серьезные количества омега-3. Например, чтобы всего лишь измеримо увеличить уровень эйкозапентаеновой кислоты в мозге, придется ежедневно выпивать маленький стаканчик EPA (50 мл). А для терапевтического эффекта EPA понадобится гораздо больше.Разумеется, многие подумали о добавках с омега-3, но, увы, они не могут спасти ситуацию. Это напоминает проблему пробиотиков, когда хорошая идея улучшения микрофлоры буксует из-за плохой реализации — всерьез изменить микрофлору кишечника пробиотики не в состоянии. Точно также и добавки омега-3 — формально жирные кислоты содержат, но внятного эффекта с их помощью добиться не получается. По крайней мере, если речь идет о влиянии на мозг.И вот теперь исследователи из Иллинойского университета в Чикаго сообщили интересную новость. Похоже, найден работающий способ существенно увеличить содержание EPA в головном мозге. Нужна лишь особая форма — лизофосфолипиды EPA (LPC-EPA). Добавление LPC-EPA в рацион мышей в течение двух недель увеличило уровни EPA в мозге грызунов в 100 раз по сравнению с мышами, принимавшими «обычную» EPA. И кстати, количество LPC-EPA в рационе, необходимое для этого, оказалось довольно скромным — менее миллиграмма в день. Человеческий эквивалент составил бы меньше четверти грамма в день.Ученые говорят, что лизофосфолипиды предотвращают деградацию EPA ферментами поджелудочной железы, из-за которой эйкозапентаеновая кислота в обычных добавках просто не достигает мозга. Интересно также, что потребление LPC-EPA заодно в два раза увеличило содержание докозагексаеновой кислоты в мозге — это явление пока непонятно, но уже вдохновляет.К плюсам относится и то, что LPC-EPA легко производить и включать в пищу. Так что, скорее всего, очень скоро мы увидим возрождение омега-3 в новой ипостаси борца с психическими и нейродегенеративными нарушениями.