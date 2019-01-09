Перенесенный в раннем возрасте стресс сказывается на дочерях и внуках

Перенесенный в первые недели жизни стресс сказывается на дочерях и внуках. Об этом говорится в исследовании российских нейрофизиологов, опубликовавших статью в журнале Genes, Brain and Behavior.В ходе экспериментов над мышами ученые изучили, как разлука с матерью и другие формы стресса, пережитого в раннем возрасте, влияли на когнитивные способности и работу мозга грызунов. Оказалось, что негативные переживания делают грызунов менее обучаемыми и ухудшают работу их памяти.Ученые предполагают, что столь отрицательный эффект может быть связан с нарушениями в развитии гиппокампа, отвечающего за хранение и воспроизведение воспоминаний. Так, у грызунов длительная разлука с матерью уменьшила число нервных клеток в одной из частей гиппокампа, области CA3, примерно на 12%.Примечательно, что аналогичные изменения наблюдались не только у самок мышей, но и у их детенышей. Так, они тоже плохо запоминали положение выхода из лабиринта, и реже интересовались новыми и незнакомыми объектами.Между тем "внуки" испытуемых грызунов наоборот - проявляли крайне высокий уровень социализации. Правда, причины этого "обратного эффекта" ученым еще предстоит выяснить.