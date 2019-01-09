Перенесенный в раннем возрасте стресс сказывается на дочерях и внуках
В ходе экспериментов над мышами ученые изучили, как разлука с матерью и другие формы стресса, пережитого в раннем возрасте, влияли на когнитивные способности и работу мозга грызунов. Оказалось, что негативные переживания делают грызунов менее обучаемыми и ухудшают работу их памяти.
Ученые предполагают, что столь отрицательный эффект может быть связан с нарушениями в развитии гиппокампа, отвечающего за хранение и воспроизведение воспоминаний. Так, у грызунов длительная разлука с матерью уменьшила число нервных клеток в одной из частей гиппокампа, области CA3, примерно на 12%.
Примечательно, что аналогичные изменения наблюдались не только у самок мышей, но и у их детенышей. Так, они тоже плохо запоминали положение выхода из лабиринта, и реже интересовались новыми и незнакомыми объектами.
Между тем "внуки" испытуемых грызунов наоборот - проявляли крайне высокий уровень социализации. Правда, причины этого "обратного эффекта" ученым еще предстоит выяснить.
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