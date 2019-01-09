Как избавиться от похмелья: лучшее руководство!

Начнём с печальной истины: единственный работающий способ избежать похмелья — не напиваться. Но мы понимаем, что уже поздно. Поэтому сначала экстренная помощь для борьбы с похмельем, а потом — советы на будущее.Похмелье — это, по сути, отравление. Травимся мы продуктами распада этанола, и эти продукты уже находятся у нас в крови, поэтому лихорадит весь организм, а не только желудок. К сожалению, чтобы вывести ацетальдегид (основной яд, оставшийся после бурного вечера) нужно время. Нет средств, которые снимут похмелье «как рукой», но мы можем облегчить симптомы.У этанола есть мочегонный эффект, то есть он выводит жидкость из организма. Без воды тело медленнее избавляется от продуктов распада этанола, то есть похмелье длится дольше. При любом отравлении надо много пить мелкими глотками, при похмелье надо делать так же.Мы понимаем, что это трудно, но надо постараться, после второй чашки чая дело пойдёт лучше. Пить лучше всего растворы для регидратации (из аптеки, например) или минеральную воду. Но если они не лезут, начните со сладкого чая или томатного сока или даже рассола. А вот кофе не поможет.Нет стопроцентных доказательств того, что мёд поможет, но с этими средствами от похмелья всегда так: никогда не знаешь, от чего станет легче. Если нет аллергии, мёд — неплохое натуральное средство с массой полезных свойств.Кишечные сорбенты надо было пить, конечно, до похмелья, но выводить из организма яды надо всеми доступными способами. Лучше отдавать предпочтение не старому доброму углю, а современным средствам, потому что проглотить 10–20 таблеток угля с похмелья — сомнительное счастье.Это не универсальное лечение, но такое жидкое питание помогает облегчить неприятные симптомы, а фруктоза из сока даёт энергию.Если рядом есть человек, который может помочь, вручите ему этот рецепт и попросите приготовить. Когда трясёт, не до того, чтобы смешивать соки со специями. Зато напиток, поднесённый заботливыми руками, быстро поставит на ноги.Новая доза алкоголя — это дополнительная нагрузка. В организме и так полно продуктов распада алкоголя, пиво или другие напитки только добавят сложностей.Когда подействует алкоголь, вам покажется, что стало легче. Но алкоголь «на старые дрожжи» быстро перерабатывается, потому что печень уже выделила множество ферментов для расщепления прошлой порции. Так что отравление станет сильнее.Обычное похмелье проходит за 24 часа. Их надо просто пережить. Удобнее всего это делать во сне.Если голова раскалывается так, что не получается даже спать, выпейте обезболивающее. Да, парацетамол и ибупрофен плохо влияют на желудок и печень, которым и так плохо. Но что поделать, иногда приходится делать сложный выбор. Но используйте только те лекарства, которые уже пробовали когда-то: вы должны быть уверены, что у вас с ними нормальные отношения.Хотя бы по дому. Движение помогает отвлечься, а на свежем воздухе легче выводить из крови продукты распада с дыханием.Алкогольное отравление может привести не только к мучительному утру. Иногда оно провоцирует более серьёзные состояния, вплоть до инсульта или инфаркта. Поэтому обращайтесь за неотложной помощью, если вы заметили:Сильную головную боль.Боль за грудиной, которая может отдавать в левую руку.Частое сердцебиение.Бледность вплоть до синевы.Понижение температуры тела.Рвоту, которая не останавливается и не даёт пить (всё сразу выходит обратно).Спутанность сознания (трудно отвечать на вопросы, непонятно, где вы находитесь).Итак, вы уже можете держать голову прямо. Пора сделать усилие и добраться до зеркала, испугаться и заняться собой.Выпейте ещё стакан. Воды, просто воды. Во-первых, ещё не всё похмелье прошло. Во-вторых, вы вот так плохо выглядите именно потому, что коже не хватает этой самой воды. Вперёд.Умойтесь и побрейтесь. Особенно если после возвращения домой у вас не было сил или проблемы с координацией не дали провести гигиенические процедуры.Примите ванну. Полежать 20 минут в тёплой ванне с морской солью — бесценно.Сделайте маску из овсянки или используйте готовый скраб. Нужно удалить мёртвые клетки кожи и немного усилить кровообращение.Сделайте компресс из зелёного чая. Пакетики заваренного чая — хорошее средство от мешков под глазами.Сделайте лёгкий макияж. Ключевое слово — лёгкий. Тон лица выравнивайте прозрачными средствами, никакого скульптурирования. Для макияжа глаз хватит туши, для губ — блеска.Свежий алкогольный запах ещё можно спрятать обычной чисткой зубов и тщательным полосканием рта. Даже простая жвачка и чашка крепкого кофе очистят рот и уберут запах спирта.Перегар, который вызывают продукты распада этанола, так просто не сдаётся, потому что эти самые продукты выделяет всё тело сразу. Чистить зубы всё равно придётся, но этого мало, нужно предпринять кое-что ещё:Пить чистую воду. Большое количество воды вызывает мочегонный эффект, а вместе с мочой продукты распада алкоголя выйдут из организма. Заодно уменьшится и неприятный запах. По сути, мы промываемся.Принять душ. С кожи надо смыть всё то, что уже выделилось с потом.Позавтракать белковой пищей: мясом, яйцами, нежирным творогом. Это поможет печени быстрее переработать остатки этанола.Завтрак должен быть с острыми пряностями. Даже небольшое ускорение обменных процессов, которое вызовут специи, сократит время «выветривания» перегара из тела.Используйте лекарства с янтарной кислотой. Многие средства от похмелья содержат этот компонент. И хотя от собственно неприятных ощущений он мало поможет, всё же с запахом станет полегче.Скорее всего, сейчас вы готовы поклясться, что больше никогда и ни за что. Но ведь в прошлый раз было то же самое. Поэтому, когда придёте в себя, просто изучите тему и ответственнее относитесь к тому, что, когда и как пьёте.Алкоголь смертельно опасен, особенно если это поддельный алкоголь. Отравление метиловым спиртом, который невозможно обнаружить в бутылке подручными методами, ежегодно приводит к десяткам смертей. Когда покупаете алкоголь, всегда смотрите на:Место покупки. Никаких сомнительных ларьков и доставки через такси.Цену. Хорошие напитки не могут стоить дёшево. Лучше потерять деньги, чем здоровье.Упаковку. Плотно закрытая пробка, горлышко с дозатором, хорошая бумага для этикетки — это признаки качественного алкоголя. У многих производителей можно изучить упаковку на сайте, чтобы сравнить её с тем, что продаётся в магазине.Акцизную марку. Проверить настоящий алкоголь с помощью цифр на марке можно с помощью специального сервиса.Любое похмелье начинается задолго до того, как вы выпьете первую рюмку. Чтобы не употребить лишнего и не раскаиваться, нужно провести праздничную подготовку организма к алкогольным потрясениям:Размяться перед вечеринкой. Например, сделать зарядку или зайти в спортзал. Упражнения помогают бороться с действием алкоголя.Плотно поесть. Жирная пища препятствует всасыванию алкоголя в кровь.Выпить препараты, которые помогут переработать алкоголь. Это кишечные сорбенты вроде активированного угля (современные аналоги работают не хуже, а пить их надо меньше) и сухие дрожжи, которые помогают расщеплять спирт.Пока вы пьёте, у вас уже есть шанс сделать симптомы похмелья слабее. Вопрос в том, как пить:Не забывайте закусывать и выбирайте питательную пищу.Пейте не только алкоголь, но и соки и воду. Похмельная боль появляется из-за обезвоживания, так что пропитывайте клетки жидкостью. Только никакой газировки: пузырьки усилят опьянение. Это относится и к самим алкогольным напиткам. Так что не налегайте на шампанское.Не смешивайте напитки. На самом деле неважно, сколько разных видов алкоголя мы смешали и что пили сначала, а что потом. На наше состояние влияет только общее количество алкоголя, но из-за разницы в крепости и вкусах легко запутаться в ощущениях и перебрать.Танцуйте. Не умеете? Отправляйтесь погулять. Главное — больше двигаться, чтобы немного протрезветь или хотя бы проконтролировать себя: если ноги не держат и стены шатаются, то вам точно хватит.