Молчаливый убийца: как распознать признаки «тихого» инфаркта миокарда

Сердечный приступ в понимании большинства — болезненное и тяжелое состояние. Между тем, болезнь может протекать практически бессимптомно, вызывая серьезные осложнения и даже приводя к летальному исходу.Что такое инфаркт? Это прекращение кровоснабжения сердца из-за тромбоза одной из артерий. Обычные его признаки таковы: сильная боль за грудиной, которая распространяется на левую руку, плечо, левую половину шеи, межлопаточное пространство. Приступ может сопровождаться чувством страха. Боль продолжается от 15 минут до нескольких часов.Раннее обращение за медицинской помощью в некоторых случаях помогает избежать тяжелых последствий. Но как быть, если симптомы сердечного приступа отсутствуют?По словам Люси Уилкинсон, старшей медицинской сестры кардиологического отделения Британского фонда по борьбе с сердечными заболеваниями, «тихая» форма инфаркта миокарда проявляется все чаще, и у пациентов обнаруживают болезнь спустя месяцы после приступа. «Это заболевание — одна из главных проблем в Великобритании. К сожалению, пациенты обращаются к врачу уже после сердечного приступа, который прошел незаметно».По словам Люси, люди заблуждаются, считая, что единственными симптомами инфаркта миокарда являются боль в груди, холодный пот и затрудненное дыхание. «На самом деле сердечный приступ может проявляться по?разному, часто настолько неясно, что люди откладывают визит к врачу».Симптомы болезни можно легко принять за нарушение пищеварения или желудочный грипп. Пациенты даже не могут описать, чем эти ощущения отличаются от проявлений любого другого их заболевания.«Некоторые болезни могут маскировать симптомы инфаркта миокарда. К примеру, у больных диабетом происходит разрушение нервной системы, которое влияет на восприятие боли. У таких пациентов наиболее часто возникает «тихая» форма заболевания».Члены Американской ассоциации кардиологов считают, что бессимптомное протекание инфаркта миокарда может быть связано с высоким болевым порогом у пациентов. В декабре Ассоциация опубликовала исследование норвежских ученых, которые провели холодовой прессорный тест (с помощью воздействия холода он позволяет определить степень чувствительности человека) и электрокардиограмму 4849 взрослым пациентам.Участники, у которых наблюдалась «тихая» форма инфаркта, выдержали в холодной среде значительно дольше тех людей, у которых сердечный приступ проходил в классической форме.Люси поясняет: «Конечно, высокий болевой порог может стать причиной неясного проявления инфаркта миокарда, но все же потребуется еще немало исследований, чтобы понять, почему и у других пациентов отсутствуют симптомы болезни».В ходе проводимого исследования норвежские ученые также обнаружили, что от «тихих» инфарктов миокарда чаще страдают женщины, а не мужчины — 75% против 58%. «Похоже, женщины в своем большинстве не замечают проявлений болезни или не относят себя к группе риска. Многие попрежнему ошибочно полагают, что у них не может быть проблем с сердцем, но по статистике заболевания сердечно-сосудистой системы убивают в два раза больше женщин, чем рак груди».Ваш лечащий врач уже по результатам электрокардиограммы сможет определить, был ли у вас инфаркт миокарда в прошлом. Эхокардиограмма поможет определить, какие участки сердечной мышцы пострадали больше всего.Если результаты обследования показали, что вы перенесли «тихий» инфаркт миокарда, врач может назначить дополнительное обследование, например, коронарную ангиограмму, позволяющую заглянуть внутрь артерий сердца.Профилактика «тихих» инфарктов ничем не отличается от любых других превентивных мер по снижению риска развития сердечных заболеваний. Речь идет о здоровом образе жизни и регулярном выполнении физических упражнений.Важно знать основные симптомы и признаки приближения инфаркта миокарда и осознавать, что некоторые привычки, включая курение, злоупотребление алкоголем и жирной пищей, могут привести к его развитию.Человек, который уже однажды перенес инфаркт, с большой вероятностью может столкнуться с этой проблемой снова. Люди ошибочно полагают, что «молния не бьет в одно место дважды». Это не так. Инфаркт оставляет неизгладимый отпечаток на работе сердца, и это навсегда.