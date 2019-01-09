Эти травы помогут избавиться от чрезмерной потливости

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Лекарственные травы при потливостиПроблема постоянно мокрых подмышек, влажных рук или мокрых ног тревожит значительное количество людей. Психологический дискомфорт от появления мокрых пятен на блузке или рубашке может перерасти в серьезные психологические проблемы.Иногда это явление настолько выражено, что с ладоней пот может просто стекать в виде капель. Когда человек знает, то при малейшем волнении его руки становятся холодными и мокрыми, он испытывает существенные трудности при рукопожатии и вообще в социальной жизни.Таким образом повышенная потливость – гипергидроз, который сам по себе никакой угрозы для здоровья не представляет, становится фактором, снижающим качество жизни человека.При повышенной потливости можно использовать лекарственный травы.Дуб обыкновенный. При чрезмерном потении ног делать ножные ванны с отваром коры (50-100 г сырья на 1 л кипятка) 1 раз на ночь.Лопух большой. Для профилактики чрезмерного потения выпить теплым отвар корня (1ст.л. сырья на 200 мл кипятка) вечером.Орех грецкий. При ночном потении пить отвар (1ст.л. смеси – по 25 г зеленых шкурок плодов, листьев шалфея лекарственного, корней валерианы обыкновенной и 50 г травы хвоща полевого – залить 1 стаканом кипятка, кипятить 15 минут) по 3 стакана в день в течение 2-3 месяцев.