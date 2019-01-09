6 болезней, о которых сигналит кожа
Диабет. Болезни кожи могут сигналить о развивающейся у человека резистентности к инсулину. У трети людей, заболевших диабетом второго типа, возникают кожные дефекты. Медики считают важным увлажнять кожу лица и тела, а также регулярно проверять кожные покровы ног для обнаружения любых волдырей, язв и трещин.
Целиакия. Данное заболевание характеризуется нарушением функции тонкого кишечника: в нем недостает ферментов, расщепляющих глютен, и в результате развивается непереносимость глютена и содержащих его продуктов. Сами больные при этом могут не чувствовать каких-либо проблем с кишечником, но на целиакию указывают патологии кожи - зудящие пузырьков, часто возникающие в области локтей, колен, ягодиц и на коже головы.
Ревматоидный артрит. До 30% людей, страдающих этой болезнью, замечают образования на коже в области пораженных артритом суставов. Также для ревматоидного артрита свойственно истончение кожи на тыльной стороне кистей рук.
Болезни щитовидной железы. Если на коже появляются высыпания, и эти прыщи не проходят долгое время, они могут сигналить о проблемах с щитовидной железой. В случае назойливых кожных воспалений нужно обязательно обратиться к эндокринологу.
Болезни кишечника. Появление на голенях и лодыжках язв, которые постепенно разрастаются, может быть знаком язвенного колита. Другая патология кишечника, болезнь Крона, часто сигналит о себе образованием трещин и узелков на поверхности кожи.
Болезни печени. Дерматологические проблемы настигают до 20% пациентов с гепатитом С – чаще всего возникают васкулит и красный плоский лишай. На болезни кожи важно обращать внимание, поскольку долгое время гепатит С может больше никак не заявлять о себе, и люди во многих случаях не знают о своем гепатите.
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