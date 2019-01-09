6 болезней, о которых сигналит кожа

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

На состоянии кожи отражаются многие факторы, и в том числе болезни, с которыми приходится бороться организму. Врачи рассказали о том, о каких скрытых нарушениях у человека может сигналить кожа.Болезни кожи могут сигналить о развивающейся у человека резистентности к инсулину. У трети людей, заболевших диабетом второго типа, возникают кожные дефекты. Медики считают важным увлажнять кожу лица и тела, а также регулярно проверять кожные покровы ног для обнаружения любых волдырей, язв и трещин.Данное заболевание характеризуется нарушением функции тонкого кишечника: в нем недостает ферментов, расщепляющих глютен, и в результате развивается непереносимость глютена и содержащих его продуктов. Сами больные при этом могут не чувствовать каких-либо проблем с кишечником, но на целиакию указывают патологии кожи - зудящие пузырьков, часто возникающие в области локтей, колен, ягодиц и на коже головы.До 30% людей, страдающих этой болезнью, замечают образования на коже в области пораженных артритом суставов. Также для ревматоидного артрита свойственно истончение кожи на тыльной стороне кистей рук.Если на коже появляются высыпания, и эти прыщи не проходят долгое время, они могут сигналить о проблемах с щитовидной железой. В случае назойливых кожных воспалений нужно обязательно обратиться к эндокринологу.Появление на голенях и лодыжках язв, которые постепенно разрастаются, может быть знаком язвенного колита. Другая патология кишечника, болезнь Крона, часто сигналит о себе образованием трещин и узелков на поверхности кожи.Дерматологические проблемы настигают до 20% пациентов с гепатитом С – чаще всего возникают васкулит и красный плоский лишай. На болезни кожи важно обращать внимание, поскольку долгое время гепатит С может больше никак не заявлять о себе, и люди во многих случаях не знают о своем гепатите.