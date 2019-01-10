Как избежать боли в ягодицах при сидячей работе

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Если вы работаете за компьютером, скорее всего, вы ежедневно проводите в кресле более 8 часов. Неудивительно, что иногда после пробуждения у вас болят ягодицы или, кажется, будто задеревенели сгибатели бедра. Вероятной причиной такого дискомфорта может быть длительное сидение. Конечно, чем больше времени вы работаете, тем лучше для вашей карьеры, но уж точно не для вашей пятой точки. Мы ни в коем случае не заставляем вас уволиться - есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы нижняя часть вашего тела не затекала и не болела во время и после работы.Физиотерапевт и совладелец центра физиотерапии Bespoke Treatments Physical Therapy, доктор Дэн Джорджано рассказывает, что происходит с ягодицами во время длительного сидения:Когда вы сидите весь день, ваши ягодичные мышцы просто «отключаются». Поскольку они влияют на движение бедер, вращение и стабильность таза, то, что плохо для вашей пятой точки, на самом деле, вредно для всего тела. Ведь в организме все связано. А так как ягодицы ответственны за такое большое количество движений в вашей повседневной жизни и тренировках, стоит следить за их здоровьем.Когда вы сидите в течение долгого времени, особенно с плохой осанкой (что, как отмечает Джордано, касается подавляющего большинства), ваши сгибатели бедра напрягаются и препятствуют активации ягодичных мышц.Когда это происходит, таз не может нормально вращаться, вызывая сдавливание нижней части спины, что может привести к болям в спине. Со временем, если процесс не остановить, это может привести к хронической боли. Конечно, вы вряд ли испытаете какие-либо негативные последствия после нескольких недель или месяцев сидения в течение большей части дня. Но через некоторое время последствия просто невозможно будет игнорировать.Если бедра или ягодицы не работают должным образом, нагрузка может распространиться на колени и лодыжки. Когда большая мышца (ягодица) не тянет свой вес, давление и сила перемещаются в более слабые места. Мышцы всегда поддерживают друг друга, и это нормально. Существует множество упражнений, которые задействуют основную мускулатуру, но затрагивают кучу других мышц во время выполнения. Однако, когда другие мышцы включаются, потому что основные мышцы просто не активируются или ослабли, это уже совсем другое дело.«Заблокированные» ягодичные мышцы не могут работать должным образом. Со временем, если они не будут регулярно активироваться, мышцы станут слабее. Это называется мышечной атрофией, которая может свести на нет любую усердную работу, которую вы проделали, чтобы сделать ягодицы сильными и красивыми. Все это приведет к тому, что вам не будет хватать силы и/или подвижности, чтобы правильно выполнять заданные упражнения, особенно когда приходит время двигаться дальше, переходя на новый уровень тренировок.Отрегулируйте стул так, чтобы ваши бедра были чуть выше колен, а ступни лежали на полу. Убедитесь, что нижняя часть спины поддерживается жесткой спинкой стула или подушкой. Держите плечи расслабленными, но в вертикальном положении, а голову прямо над плечами. Экран вашего компьютера должен быть на уровне глаз или немного ниже - если он расположен слишком низко, голова будет наклоняться вперед. Ваши локти должны быть примерно на высоте стола, и убедитесь, что вы достаточно близко к столу, чтобы не нужно было тянуться к клавиатуре. Если вы обнаружите, что начинаете работать с нормальной осанкой, но опускаетесь и сгибаетесь по ходу дня, делайте несколько перерывов во время работы, чтобы отвлечься и перезагрузить себя.Пока ваши ягодицы активны в нерабочее время, вам не нужно беспокоиться. Есть несколько способов, которые помогут держать ягодицы в тонусе.Барре-фитнес предназначен для бедер и ягодиц, поэтому идеален для всех, кто сидит целый день. Такие тренировки помогут накачать ягодичные мышцы и сохранить их силуЕсли нет возможности заниматься в зале, найдите небольшие, но эффективные тренировки для ягодиц в интернете. Для выполнения упражнений вам может понадобится эластичная лента и гантелиЕсли вы чувствуете, что мышцы затвердели, используйте поролоновый валик для проработки сгибателей бедер, квадрицепсв и ягодиц один или два раза в день, чтобы облегчить боль и увеличить подвижность и гибкость.