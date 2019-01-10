Врачи подсказали, о каких болезнях может "говорить" запах тела

Сильный и резкий запах тела – это первый тревожный звоночек организма.Нетипичные, пусть даже приятные запахи, исходящие от тела, свидетельствуют о том, что с организмом что-то не так.В нашем материале собраны самые опасные случаи, в которых следует насторожиться и немедленно обратиться к врачу.Кислый запах квашеного теста провоцирует чесоточный клещ, который может развиваться на фоне СПИДа, туберкулеза, лейкемии и других опасных болезней. Комментарии излишни - немедленно к врачу.Чудесный медовый аромат источают люди, пораженные синегнойной палочкой. Эта бактерия вызывает различные заболевания дыхательных путей, менингиты, отиты, воспаление лицевых пазух, провоцирует тяжелые абсцессы вплоть до сепсиса. А это уже летальный исход.Рыбный запах исходит от людей, страдающих триметиламинурией или гарднереллезом. В первом случае это связано с редким генетическим дефектом, когда в организме не выделяется фермент, отвечающий за переработку побочных продуктов пищеварения. А во втором - стоит обратиться к врачу и сдать мазок, а до того исключить половые контакты.Запах гнилых яблок дает ацетон. Это вещество с избытком образуется у тех, кто злоупотребляет низкоуглеводными диетами или страдает от диабета. Почки не справляются, ацетон выводится с потом, а человек оставляет за собой шлейф неприятного запаха. На диабет нужно провериться обязательно и сбалансировать рацион.Аммиаком пахнет от людей, которые страдают язвой желудка, почечной или печеночной недостаточностью. А еще так пахнет от тех, кто пьет слишком мало воды и, опять же, злоупотребляет низкоуглеводными диетами.Запах сыра или «потных ног» говорит об изовалериановой ацидемии. Это редкая, как правило, врожденная патология встречается у людей, в организме которых не вырабатывается фермент, участвующий в метаболизме. Скорее всего, вы не из их числа. Просто мойте ноги почаще, чтобы исключить все подозрения.Запах вареной капусты может быть обусловлен тирозинемией. В организме не хватает ферментов, расщепляющих некоторые аминокислоты, в результате в тканях накапливаются тирозин, метионин и фенилаланин, от чего страдают почки, печень и центральная нервная система.