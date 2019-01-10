Медики назвали продукты, вызывающие сильное привыкание

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Кофе, пицца и шоколад – лишь несколько пунктов из списка.Ученые выяснили, что пицца вызывает привыкание больше, чем любая другая еда.По этому показателю она обогнала шоколад (он оказался на 2-м месте), чипсы (на 3-м) и оставила далеко позади чизбургеры (7-е место) и картошку фри (6-е).Участники международного исследования, проведенного Мичиганским университетом, подтвердили, что если они едят пиццу, им, как правило, сложно остановиться.Кроме того, многие хотели отказаться от пиццы, но не могли этого сделать. Особенно много любителей пиццы на ее родине. 52% итальянцев признались, что это их любимая еда.Согласно опросу Osservatorio Buitoni Culinary Lab, в котором приняло участие 2,5 тысячи взрослых итальянцев, они едят пиццу минимум раз в неделю.