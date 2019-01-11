Найдено простое средство для снижения кровяного давления

Ученые из Неапольского университета Салерно обнаружили простое средство, которое даст надежду людям с высоким кровяным давлением.Об этом во вторник, 1 января сообщает портал UPI.com.По мнению исследователей, продукт, потребляемый ацтеками в XVI веке, расширяет сосуды кровеносной системы и тем снижает артериальное давление моментально.Таким чудо-продуктом специалисты считают изолированные пептиды, известные как SP6, которые содержатся в экстракте спирулины. Этот вид сине-зеленых водорослей американские индейцы в древности включали в свой рацион."В эксперименте мы воспроизвели то, что происходит в кишечнике человека после приема этого вещества. Таким образом, мы смогли выделить пептиды, которые будут поглощаться нашим организмом. Можно с уверенностью сказать, что потребление спирулины снижает повышенное давление", - заявил профессор Альбино Карриззо.Результаты исследования опубликованы в журнале Hypertension.