Средиземноморская диета снижает риск заболеваний сердца
Исследователя изучили около 26,000 людей, которые придерживались диеты с высоким содержанием овощей и оливкового масла, и выяснили, что такое питание снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 25 %.
Исследование длилось 12 лет, участники заполняли анкеты о потреблении пищи, а их образцы крови регулярно исследовались.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://mignews.com - Добавил medic в категорию Альтернативная
Добавить комментарий