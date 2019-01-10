Средиземноморская диета снижает риск заболеваний сердца

Согласно UPI, новое исследование показало, что средиземноморская диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователя изучили около 26,000 людей, которые придерживались диеты с высоким содержанием овощей и оливкового масла, и выяснили, что такое питание снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 25 %.

Исследование длилось 12 лет, участники заполняли анкеты о потреблении пищи, а их образцы крови регулярно исследовались.
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