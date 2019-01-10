Ученые раскрыли чудесные свойства чесночного масла
Согласно новому исследованию, чеснок может стать основой для создания лекарства от болезни Лайма, которая передается через укусы клещей.
По словам специалистов, эфирные масла чеснока эффективно борются с бактерией, вызывающей эту страшную болезнь. Кроме того, оно может эффективно уменьшить симптомы заболевания, заменяя при этом антибиотики.
"Мы обнаружили, что эти эфирные масла борются с устойчивыми формами бактерии, вызывающей болезнь Лайма, эффективнее, чем стандартные антибиотики", - говорится в заявлении ученых.
Исследователи подчеркивают, что масла чеснока способны действовать подобно мощному лекарству, уничтожая медленно растущие и устойчивые к антибиотикам формы болезнетворных бактерий.
Стоит отметить, что болезнь Лайма может повлиять на любой орган и любую систему в организме, включая мозг, нервную систему, мышцы, суставы, сердце.
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