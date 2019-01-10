Ученые раскрыли чудесные свойства чесночного масла

Ученые из университета Джона Хопкинса раскрыли еще одно важное и незаменимое качество чесночного масла, пишет в четверг, 6 декабря NDTV.Согласно новому исследованию, чеснок может стать основой для создания лекарства от болезни Лайма, которая передается через укусы клещей.По словам специалистов, эфирные масла чеснока эффективно борются с бактерией, вызывающей эту страшную болезнь. Кроме того, оно может эффективно уменьшить симптомы заболевания, заменяя при этом антибиотики."Мы обнаружили, что эти эфирные масла борются с устойчивыми формами бактерии, вызывающей болезнь Лайма, эффективнее, чем стандартные антибиотики", - говорится в заявлении ученых.Исследователи подчеркивают, что масла чеснока способны действовать подобно мощному лекарству, уничтожая медленно растущие и устойчивые к антибиотикам формы болезнетворных бактерий.Стоит отметить, что болезнь Лайма может повлиять на любой орган и любую систему в организме, включая мозг, нервную систему, мышцы, суставы, сердце.