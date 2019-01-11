Как избавиться от набранных в новогодние праздники килограммов
Во-первых, ни в коем случае нельзя голодать. Иначе из-за стресса вес не только не уменьшится, но и продолжит расти.
Во-вторых, следует ограничить потребление жареного, жирного и сладкого. Разумеется, от вредной пищи вроде фастфуда или копченостей тоже нужно на время отказаться.
И в-третьих, есть надо часто, но понемногу. Перед приемом пищи можно выпить полстакана простой воды.
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