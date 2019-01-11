Самое полезное блюдо по мнению диетологов

Названо самое полезное для здоровья блюдо. По мнению диетологов, это нежный бульон.

Справедливо считается, что полезные вещества из нежных бульонов лучше усваиваются организмом, чем цельное мясо или рыба. Ведь бульон — это раствор расщепленных аминокислот, которые легко усваиваются. А вот для переваривания мяса или рыбы организму приходится трудиться, чтобы разрушить пептидные связи аминокислот.

Важно: бульон должен быть некрепким. Лучше всего варить бульоны на основе небольшого куска мяса птицы — курицы или индюшки. Однако не стоит брать мясо утки или гуся, так как оно очень жирное.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил microb в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь