Почему нельзя достать изо рта засунутую лампочку

О том, что если лампочка накаливания попадет в ротовую полость, то обратно ее уже не достать, знает каждый обыватель. Но почему это происходит? Что за физиология такая не дает выйти тому, что легко вошло?Лампочка имеет обтекаемую форму, поэтому легко попадает внутрь рта. В обратном направлении это правило уже не работает. Все дело в том, что в ходе первоначального процесса мышцы лица расслаблены и растягиваются. На втором этапе происходит спазм, сжимающий мышцы. Поэтому лампочку не просто трудно, а невозможно достать изо рта.Если хотите на собственной шкуре проверить «эффект лампочки», но попадать к травматологу не хочется, можно воспользоваться следующим методом. Продаются специальные лампочки из карамели. Сначала лампочка застрянет во рту, затем карамель начнет таять, и лампу можно будет достать.