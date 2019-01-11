Почему нельзя достать изо рта засунутую лампочку
Лампочка имеет обтекаемую форму, поэтому легко попадает внутрь рта. В обратном направлении это правило уже не работает. Все дело в том, что в ходе первоначального процесса мышцы лица расслаблены и растягиваются. На втором этапе происходит спазм, сжимающий мышцы. Поэтому лампочку не просто трудно, а невозможно достать изо рта.
Если хотите на собственной шкуре проверить «эффект лампочки», но попадать к травматологу не хочется, можно воспользоваться следующим методом. Продаются специальные лампочки из карамели. Сначала лампочка застрянет во рту, затем карамель начнет таять, и лампу можно будет достать.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил microb в категорию Разное
Добавить комментарий