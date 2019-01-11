Витамины – против гриппа: Защитят ли они вас и ваших детей?

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Многие сегодня уверены, что для того, чтобы защититься от гриппа и ОРВИ, необходимо принимать витамины самим – и давать их детям. Наибольшей популярностью пользуется витамин С – даже многие медработники сегодня верят, что он может обеспечить профилактику заболеваний.Может ли прием витамина С или витаминных комплексов действительно защитить от заражения гриппом и ОРВИ?Педиатр Мари Даракчян напоминает, что нет серьезных исследований, которые бы подтвердили защитный эффект витамина С в профилактике гриппа и ОРВИ. Поэтому принимать этот – или какой-либо другой витамин в надежде на то, что он предотвратит заражение гриппом или ОРВИ, не нужно.В конце концов, грипп – вирусное заболевание, и нет механизма, которым витамины могут защитить от него. Считается, что витамины укрепляют иммунитет, однако, если человек полноценно питается, его организм из продуктов получает все необходимые его иммунной системе витамины и минералы.Витамин С, как отметила специалист, нужно принимать только в том случае, когда есть лабораторно подтвержденный недостаток этого витамина – и только по назначению врача. Принимать его самостоятельно и тем более давать его детям не нужно, утверждает педиатр. То же самое касается и других витаминов и их комплексов.Смейный врач Дональд Форд из Кливлендской клиники придерживается того же мнения: по его словам, сегодня мы окружены рекламой витаминов и препаратов, которые якобы помогают предотвратить или вылечить простуду и инфекции верхних дыхательных путей. Но на самом деле нет никаких доказательств тому, что эти препараты действительно работают так, как говорится в их рекламе.Для действительно эффективной профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют часто мыть руки, не общаться с больными, проветривать помещения и регулярно устраивать влажную уборку в квартире.