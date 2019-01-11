Плохое настроение повышает уровень воспаления в организме

Исследования ученых из Университета Пенсильвании показывают, что плохое настроение влияет не только на психическое здоровье.Согласно полученным данным, негативные эмоции, такие как беспокойство, гнев и депрессия, увеличивают уровни маркеров воспаления в крови, что, в свою очередь, приводит к различным физическим недугам. Специалисты надеются, что данные результаты приведут к разработке новых методов устранения психических проблем, которые также будут благоприятно влиять на физическое здоровье пациентов.По словам экспертов, воспаление может быть связано с целым рядом проблем со здоровьем, включая астму, артрит, болезни сердца и даже рак. Тем не менее, роль воспаления в психическом здоровье на сегодняшний день остается неясной.В испытаниях приняли участие 220 взрослых людей. Пять раз в день в течение двух недель они заполняли анкету, в которой оценивалось их психическое здоровье. Добровольцы рассказывали, в какой степени они испытывали положительные эмоции, такие как счастье, удовольствие, радость и наслаждение, а также отрицательные эмоции, такие как беспокойство, гнев, депрессия и разочарование. В конце эксперимента были взяты образцы крови для оценки маркеров воспаления, включая С-реактивный белок и семь воспалительных иммунных клеток. После учета возраста, пола, ИМТ и состояния здоровья эксперты не обнаружили никакой связи между настроением человека и уровнем воспаления в целом. Но на последней неделе была найдена связь, которую специалисты объяснили тем, что участники должны были сдать образцы крови.«Мы надеемся, что эта работа побудит ученых включить оценку психического состояния в исследования, посвященные изучению воспаления, чтобы определить механизмы, лежащие в основе связи психического здоровья и воспаления», – говорит доктор Дженнифер Грэхэм-Энгелэнд.