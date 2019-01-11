Давить нельзя санировать: 9 опасных мифов о прыщах

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Прыщи на лице — проблема, мешающая жить не только подросткам (хотя им — преимущественно). Даже благополучно миновав переходный возраст, вы не получите стопроцентной гарантии отсутствия на коже мелких неприятностей с немалым потенциалом перерождения в крупные. Врач-косметолог Инна Феронова рассказала о лечении и профилактике акне, а также развенчала устоявшиеся мифы об этом заболевании.1. Выдавливать прыщи нельзяПо большому счету это не совсем миф. Лицо вообще лучше не трогать руками лишний раз. Однако с соблюдением всех требований гигиены — чистыми руками, с предварительной обработкой места локализации гнойничка асептиком — выдавливать прыщи все-таки можно. После вскрытия очага воспаления его подвергают санации — повторному нанесению бактерицидных препаратов.Следует помнить, что любые манипуляции с кожей лица подвергают опасности головной мозг, ведь в зоне носогубных складок и крыльев носа проходят питающие его кровеносные сосуды. Нарушение правил дезинфекции может привести к менингиту.Кроме того, категорически запрещается самостоятельно избавляться от прыщей с содержимым желтого или зеленого оттенка — оставьте это специалистам. К тому же они установят причину возникновения воспалений и будут бороться именно с ней, а не со следствием.2. Причина прыщей — жирная и сладкая пищаЭто давно бытующее представление не получило однозначного подтверждения. Безусловно, рацион питания влияет на состояние кожи, но не настолько, чтобы проводить здесь определенную взаимосвязь. Главной причиной возникновения прыщей служат изменения гормонального фона — в первую очередь, секреция щитовидной железы. Кроме того, проблемы кожи вызывают неправильный уход за ней, а также стрессы и вредные привычки.3. Профессиональная чистка лица избавит от прыщейКак уже говорилось выше, это борьба со следствием, а не с причиной. Более того, чистка лица может даже усугубить ситуацию: раскрытые после процедуры поры — отличные входные ворота для инфекции.4. Тональный крем провоцирует прыщиСчитается, что тональный крем забивает поры и провоцирует появление прыщей. На самом деле большинство современных качественных средств ухода за кожей лишено этого недостатка. А хороший крем еще и снизит вероятность образования угрей за счет УФ-защиты. Не экономьте на здоровье и красоте!5. Маска из глины поможет избавиться от прыщейПроблему акне серьезных масштабов дома все-таки не решить. Маски из глины помогут, если у вас жирная или нормальная кожа, не склонная к угревой сыпи. Если же на коже имеются воспаления или гнойнички, глина и вовсе противопоказана!6. Зубная паста и тому подобные народные средстваЭффективность прижигания прыщей зубной пастой и других народных способов борьбы с акне весьма сомнительна. Если вас беспокоит проблемная кожа, имеет смысл применять аптечные средства, такие как перекись водорода, настойка календулы, салициловый или борный спирт, ихтиоловая или тетрациклиновая мазь. Их точечное нанесение на место нагноения снимает воспалительные симптомы и подсушивает кожу.7. Нерегулярный секс как причина прыщейЕще один прочно укоренившийся в массовом сознании миф. Причем возник он не беспочвенно: действительно, уровень половых гормонов влияет на секрецию кожного сала. Однако доказательная медицина не нашла никакой корреляции между интимной жизнью и состоянием кожи.8. Регулярный скраб избавит от акнеЕсли у вас проблемная кожа, скраб ей просто противопоказан. При наличии склонности к угревой сыпи эпидермис обладает, как правило, повышенной чувствительностью, и дополнительное механическое воздействие принесет ему только вред. Пользоваться скрабами можно только тому, чья кожа относится к нормальному типу. И то, злоупотреблять таким уходом не нужно.9. Прыщи быстрее заживают на солнцеСолнце действительно ускоряет течение патологических процессов на коже, но в то же время провоцирует развитие новых. Если вам предстоит находиться под прямыми солнечными лучами, даже в зимнее время пользуйтесь кремом с SPF.