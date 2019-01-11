10 состояний, которые способствуют набору и потере веса

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Резкая потеря или резкий набор веса — повод задуматься. Чаще всего это связано с переменами в питании или физической активности. Однако существует довольно много состояний, которые тоже могут привести к колебаниям веса.Щитовидная железа — небольшой, но очень важный орган — вырабатывает гормоны трийодтиронин и тироксин, которые контролируют скорость метаболизма. При гипотиреозе выработка этих гормонов снижается, а метаболизм, соответственно, замедляется. Всё это может привести к набору веса. Среди других симптомов гипотиреоза — хроническая усталость, мышечные и суставные боли, частые и тяжёлые простуды, нарушения менструального цикла, потливость, ухудшение качества кожи и волос.Если вы долго не можете уснуть и постоянно просыпаетесь посреди ночи, скорее всего, у вас бессонница. Она влечёт за собой перманентную усталость, раздражительность, проблемы с фокусировкой внимания и лишние килограммы. Последние могут быть связаны со сбоями циркадных ритмов — они влияют на скорость метаболизма, — а ещё с переутомлением и стремлением «заесть» усталость.С этим заболеванием всё сложно — причины его возникновения до конца не изучены. Зато известно, что среди его вероятных симптомов — нерегулярный менструальный цикл, бесплодие, потеря волос и набор веса. И да, именно с лишними килограммами связывают одну из возможных причин развития патологии (а точнее — с инсулинорезистентностью, которая часто возникает при ожирении).Не секрет, что клиническая депрессия связана с набором веса. Чаще всего причина — «заедание» проблем и в принципе низкая активность. Но лишние килограммы могут быть спутником и так называемой лёгкой депрессии, или дистимии. Она протекает легче, но длится дольше, чем стандартная депрессия. Среди симптомов — продолжительная меланхолия, потеря интереса, растущее чувство вины и… набор веса.Пептическая язва — крайне неприятное заболевание, которое может сопровождаться вздутием живота, рвотой, проблемами с аппетитом и колебанием веса. Последнему способствуют изменения в режиме питания — например, человек начинает переедать или есть чаще, потому что это помогает ему справиться с болью.Состояние, при котором сердце неспособно перекачивать необходимое (достаточное) количество крови, может быть симптомом любой болезни сердца. Это влечёт за собой много неприятных последствий. Одно из них — сильные отёки и, как следствие, увеличение веса. Такой побочный эффект происходит из-за застоя жидкости. Среди других проявлений сердечной недостаточности — нерегулярное сердцебиение, «беспричинный» кашель и боли в груди.Как вы наверняка догадались, гипертиреоз — полная противоположность гипотиреоза. Это заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов и разгоняет метаболизм (что способствует снижению веса). К симптомам гипертиреоза относят диарею, повышенную нервозность, утомляемость, нарушение сна, тремор и нерегулярное сердцебиение.Здесь, конечно, всё зависит от особенностей каждого человека: кто-то из-за стресса и хандры начинает есть больше, а кто-то меньше или перестаёт есть совсем (состояние, когда кусок в горло не лезет). Поэтому хроническая депрессия может привести как к набору веса, так и к истощению.Резкое похудение — один из основных симптомов язвенной болезни (наряду с постоянными болями). Как и в предыдущих случаях, колебания веса зависят от особенностей организма и разных методов снижения болевого синдрома.При непереносимости глютена (целиакии) клетки тонкого кишечника сильно страдают от любой пищи, содержащей глютен (особенно много его в пшенице, ячмене и ржи). Из-за повреждений кишечник начинает плохо всасывать поступающие с едой питательные вещества. Именно поэтому целиакия может привести к нездоровому похудению. Кроме того, повреждение стенок кишечника грозит и другими проблемам. Среди них, например, диарея, вздутие живота, головные боли и анемия.Широко известно о связи диабета и ожирения, но это грозное состояние может также приводить и к потере веса. В больше степени это касается диабета 1 типа, когда поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина — гормона, регулирующего уровень глюкозы в организме. В этом случае наше тело пытается обходным путём избавиться от сахара в крови и выводит его через мочу. Мы чаще ходим в туалет и вместе с мочой теряем много жидкости и питательных элементов.К потере веса могут привести многие патологии, которые сопровождаются воспалением кишечника: от язвенного колита до болезни Крона. Это неудивительно, ведь воспаления часто сопровождают другие неприятные симптомы: боль, нарушение стула, потеря аппетита и снижение общего тонуса.Небольшие колебания в весе — это нормально. Главное, чтобы они были небольшими (два-три килограмма) и всё-таки колебаниями, то есть происходили в рамках какого-то привычного для вас диапазона. Тревожный звонок — когда стрелка на весах методично продвигается в одну сторону, при том, что никаких усилий для этого вы не прилагаете. Если вы замечаете существенное изменение веса и хотя бы один из описанных выше симптомов, стоит проконсультироваться с врачом.