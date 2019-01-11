6 последствий отказа от завтрака, о которых вы должны знать!

К сожалению, многие люди уверены в том, что не завтракать — это нормально. Поэтому они продолжают пропускать этот важнейший прием пищи. Интересно, что одновременно они могут тщательно следить за своим питанием и придерживаться здоровой диеты. Тем не менее, все они совершают серьезную ошибку — недооценивают последствия отсутствия завтрака для здоровья.Несмотря на всю доступную информацию, многие до сих пор считают, что если не завтракать, это позволит им быстрее похудеть. То есть, легко «сэкономить» лишние калории. На самом деле, это совершенно не так. Пропуск утреннего приема пищи не только не поможет потерять вес, но и, напротив, будет способствовать его набору, а также появлению других проблем со здоровьем.Поэтому важно сделать завтрак хорошей привычкой. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы он был питательным.Для того, чтобы быть в оптимальной физической и умственной форме на протяжении всего дня, важно «зарядить» тело с утра. В этом вам поможет хороший завтрак. Именно поэтому, если вы по какой-либо причине его пропустите, то будете чувствовать себя усталыми и сонными, иногда даже до самого вечера.Однако, внимание, кофе с печеньем нельзя считать полноценным завтраком. Ведь «топливо» должно быть качественным. Другими словами, ваш завтрак должен содержать основные группы питательных веществ.Питательные вещества, которые вы получаете за завтраком, оказывают решающее воздействие на уровень глюкозы. В результате, если вы не получаете их вовремя, либо заменяете менее полезными альтернативами, концентрация инсулина понижается. В свою очередь, уровень сахара повышается.Это проблема должна вызывать тревогу, особенно у тех, кто находится в группе риска по диабету. Если как можно скорее не исправить ситуацию, то могут появиться другие опасные симптомы.Как мы уже писали, одним из последствий решения не завтракать, является быстрый набор веса. Прежде всего, это происходит из-за нездорового чувства голода. В итоге, вместо того чтобы «сэкономить» калории, вы съедите даже больше за обедом и ужином.Дефицит питательных веществ из-за пропуска завтрака также может вызвать перепады настроения на протяжении всего дня. Точно так же, как качественные продукты способствуют хорошему настроению, плохой завтрак — это прямой путь к стрессу и раздражительности.Поэтому, если в последнее время вы чувствуете, что эмоции вырвались из-под контроля, вероятно стоит пересмотреть свое питание. Прежде всего, добавьте в свою утреннюю диету продукты, богатые серотонином. Это могут быть горький шоколад, бананы или авокадо.Качественный завтрак позволяет укрепить иммунную систему. Прежде всего, благодаря своим питательным веществам. Именно поэтому, пропускать его не стоит. Так вы поставите под угрозу защитные силы своего организма. В результате, он не сможет бороться с инфекциями.Замедленное пищеварение и запоры — вот еще последствия пропуска завтрака. Конечно, другие факторы также могут сыграть свою роль, но дефицит важных питательных веществ может стать спусковым крючком.Важно, чтобы вы ели на завтрак продукты, богатые клетчаткой и жирными кислотами, а также пили много воды. Это поможет регулировать пищеварение и облегчит выведение отходов. Вдобавок сбалансированный завтрак полезен для уровня pH и бактериальной флоры кишечника. Таким образом, вы уменьшаете риск гастрита и несварения.Исследование, которое было проведено Школой Общественного Здоровья Гарвардского Университета, дало интересные результаты. Например, было выявлено, что мужчины, которые не завтракают, на 27% более подвержены инфаркту а также другим сердечно-сосудистым заболеваниям.Итак, похоже, что решение не завтракать может привести к диабету, ожирению, повышенному холестерину а также высокому давлению. Все эти факторы представляют прямую угрозу здоровью сердца и мозга. Однако, исследователи уверяют, что если снова начать есть по утрам, то ситуацию можно исправить. Для справки, завтрак должен составлять 25% вашей дневной нормы по калориям.