Медики назвали овощи, способные защитить от ожирения печени

Действие зеленых листовых овощей может уменьшать интенсивность отложения жира в печениПо данным исследования ученых Каролинсокго института (Швеция), употребление зеленых листовых овощей способствует уменьшению жироотложения в печени.Результаты их работы опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Научные специалисты заявили о том, что предотвратить ожирение печени помогает содержащийся в зелени неорганический нитрат (NO3).«Употребление шпината, петрушки, сельдерея и других зеленых листовых овощей может уменьшать интенсивность отложения жира в печени», - заявили авторы проекта.К подобному заключению исследователи пришли, проведя эксперимент с животными. Ученые использовали мышей, которых разделили на три группы: в первой грызуны получали обычный корм, во второй – корм, богатый сахаром и жиром, в третьей – жирный корм. При этом также животные из третьей группы получали добавки с неорганическим нитратом.В результате, как оказалось, именно у мышей из последней группы процесс отложения жира в печени на фоне богатого жиром питания был наименее существенным. Кроме того, у этих животных ткани организма лучше чем у остальных реагировали на инсулин, и также у них было более низким артериальное давление.Исследователи полагают, что неорганический нитрат, получаемый организмом при употреблении зеленых листовых овощей, ускоряет метаболизм клеток, что и защищает печень от ожирения. Исследование свойств этого компонента еще продолжится. Авторы проекта отметили, что «медицинское сообщество до сих пор не знает, какие именно компоненты делают зеленые листовые овощи столь полезными».