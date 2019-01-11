Необходимая зимняя вещь оказалась опасной для здоровья

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Нестираный шарф может причинить вред здоровью, сообщает Daily Mail.По словам экспертов, нерегулярная стирка этого аксессуара приводит к закупорке пор и появлению прыщей на подбородке, шее, спине или груди. Дерматолог и косметолог британского медицинского центра Woodford Medical доктор Мерин Паттерсон (Meryn Patterson) порекомендовала стирать шарф так же часто, как и остальную повседневную одежду.«Если вы надеваете обтягивающую одежду во второй раз, предварительно не постирав ее, вы рискуете заработать прыщи из-за оставшегося на ней пота и постоянного соприкосновения с кожей», — объяснила эксперт. Она также добавила, что вещи из синтетических материалов усугубляют ситуацию, а хлопковые, напротив, позволяют поту испаряться быстрее.Доктора Паттерсон поддержала основательница лондонской косметологической клиники Mortar and Milk Памела Маршалл. «Шарфы согревают нас зимой. Мы надеваем их часто, но очень редко стираем. Если вы каждый день наматываете на шею грязную вещь, вы обязательно столкнетесь с акне», — предупредила Маршалл.В ноябре 2018 года сотрудники обувного ретейлера Size? выяснили, что внутренняя часть кроссовок более грязная, чем их подошвы. Для этого эксперты изучили материалы, из которых изготовлены популярные модели брендов Converse, Nike и Adidas: они взяли пробы с внешней и внутренней поверхностей, а также с подошв обуви и поместили их в теплое темное место на пять дней, чтобы проследить, как будут размножаться бактерии.