8 продуктов, которые опасны для гипертоников

Врачи рассказали о наиболее опасных для гипертоников типах продуктов питания. По словам медиков, людям с гипертонией очень важно держать правильный рацион: сосуды и кровеносные органы могут страдать от высокого давления, поэтому следует устранять факторы, влияющие на это.В одной чайной ложке такой соли содержится 2 300 мг натрия. По стандартам американских кардиологов, для ежедневного употребления это слишком много. В продуктах, которые презентуются как альтернатива соли, гипертоникам нужно обязательно изучать содержание в них натрия, считают эксперты.Именно эта категория продуктов поставляет в организм человека самое большое количество опасного при гипертонии натрия. Консервы, кетчуп, переработанное мясо и колбасные изделия, сыр – данные продукты должны употребляться гипертониками с большой осторожностью или же не употребляться совсем. В той же категории – ресторанные блюда: в них много соли и часто добавляется сахар.Они также содержат в себе натрий, отмечают эксперты. Особенно много соли в разнообразных сырах. Гипертоникам следует тщательно изучать их упаковку.Сразу несколько клинических исследований показали, что употребление алкоголя провоцирует рост артериального давления.Наиболее часто в переработанных продуктах питания производителями используется фруктоза. Ее регулярное употребление содействует повышению артериального давления, болезням сердца и сосудов. Для гипертоников злоупотребление фруктозой особенно опасно.Они содержат в своем составе кофеин и обилие сахара, что может негативно влиять на состояние гипертоников. Даже у здоровых людей энергетические напитки повышают как систолическое, так и диастолическое давление – в среднем на более чем 6%.Для заморозки продуктов (например, рыбы и морепродуктов) используется раствор с натрием. Гипертоникам подобные продукты следует выбирать как можно тщательнее.