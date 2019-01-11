Найдена связь между беспокойным сном и болезнью Альцгеймера

Плохой сон — характерный спутник болезни Альцгеймера. Люди, страдающие этим заболеванием, как правило, просыпаются уставшими, ночи приносят им все меньше отдыха по мере потери памяти и нарастания других симптомов. Но как и почему беспокойные ночи связаны с болезнью Альцгеймера, до сих пор не было ясно.Теперь исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, разгадали эту загадку, по крайней мере, частично. Они обнаружили, что пожилые люди с недостатком медленноволнового сна имеют повышенный уровень тау-белка в мозге. Между тем, повышенный тау-белок является признаком болезни Альцгеймера и связан с повреждением головного мозга и снижением когнитивных функций.Чтобы лучше понять связь между сном и болезнью Альцгеймера специалисты изучили данные 119 человек в возрасте 60 лет и старше, имеющих беспокойный поверхностный сон. Большинство из них — 80 % не имели когнитивных нарушений, а остальные имели слабые нарушения.Исследователи контролировали сон участников, происходивший в обычной домашней обстановке в течение недели. Участникам выдали портативный ЭЭГ-монитор, крепящийся на лбу, для измерения мозговых волн во время сна, а также датчик, похожий на наручные часы, который отслеживает движения тела. Также участники вели журналы сна, где записывали ход как ночных так и дневных сеансов сна.Исследователи также измерили уровни бета-амилоида и тау-белка в головном мозге и спинномозговой жидкости. Тридцать восемь человек прошли ПЭТ-сканирование головного мозга на предмет наличия двух белков, а 104 участникам были сделаны спинномозговые пункции для забора спинномозговой жидкости. Двадцать семь человек сделали и то и другое.После учета таких факторов, как пол, возраст и движения во время сна, исследователи обнаружили, что уменьшение медленного сна полностью совпало с более высокими уровнями тау-белка в мозге и более высоким отношением тау к амилоиду в спинномозговой жидкости. При этом люди с патологически повышенным уровнем тау-белка зачастую много спали по ночам и днем, но качество сна из-за уменьшения фазы глубокого сна было крайне неудовлетворительным.По словам исследователей, важно, что найдена обратная зависимость между снижением медленного сна и большим количеством тау-белка у людей, которые были либо когнитивно здоровыми, либо с очень слабыми нарушениями. Это означает, что снижение активности медленных волн может быть маркером перехода между нормальным состоянием и болезнью. Мониторинг показателей сна в перспективе может стать неинвазивным скринингом болезни Альцгеймера.